Oosterhout heeft er een miljonair bij

Een inwoner van Oosterhout mag zich sinds zaterdagavond miljonair noemen. Hij won een miljoen netto via het Miljoenenspel van de Nederlandse loterij.

Regelmatig grote geldprijzen De laatste tijd vallen regelmatig grote geldprijzen in Brabant. Zo won een 67-jarige vrouw uit Oosterhout een smak geld en een auto tijdens de juni-trekking van de Postcode Loterij en wonnen vijf mensen uit Breda in maart samen 112.500 euro.

Ook in het casino is het de laatste tijd vaak raak. Zo won een vaste gast van Holland Casino in Breda in augustus 150.000 euro netto nadat die vijftig euro in de Mega Millions-automaat had gestopt.