Bietencampagne begint met strenge coronamaatregelen: 'Besmetting kan rampzalige gevolgen hebben'

Sinds dinsdag wordt er weer suiker gemaakt in Dinteloord. De bietencampagne is van start gegaan en dat betekent dat er de komende maanden weer duizenden vrachtwagens naar de fabriek rijden om de oogsten af te leveren. Bij Cosun Beet Company wordt tijdens de campagne ruim zeven miljoen ton bieten verwerkt.

Voor het eerst moeten ze in Dinteloord rekening houden met de coronacrisis. “Er geldt een streng protocol. Bij de wisseling van ploegen heb je normaal gesproken in een keer heel veel mensen in een ruimte. We doen het nu met minder mensen. Bovendien is een mondkapje verplicht”, legt directeur Luc Kroes uit.

Een besmetting onder het personeel kan rampzalige gevolgen hebben voor de productie. Vandaar dat er scenario’s klaarliggen waarbij ze met minder medewerkers toch de fabriek kunnen door laten draaien. Volgens de directeur is het in zo’n geval denkbaar dat er in plaats van een vijfploegendienst een vier- of zelfs drieploegendienst wordt gedraaid: “Maar dat wordt wel heel zwaar voor de mensen, vandaar dat we dit willen voorkomen.”

De suikeropbrengst per hectare ligt iets lager dan gemiddeld. Oorzaak is de droogte in de afgelopen maanden. Luc: “Elk gewas heeft water nodig en een biet dus ook. Door te weinig water raakt de biet in een soort paniekstand waardoor hij minder zijn best doet om suiker te maken.” Overigens heeft de droogte dan weer nauwelijks effect op de productie omdat de fabriek dit jaar drie procent meer bieten heeft laten inzaaien.

De campagne mag dan van start zijn gegaan, de karakteristieke weeïge geur laat nog even op zich wachten. Daarvoor moet dinsdag eerst de voorraad bieten op het terrein voldoende zijn aangevuld. Pas wanneer er genoeg bieten zijn, gaan ze de loopband op. De campagne duurt ieder geval tot 24 januari.

