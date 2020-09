Met 160 per uur over dijk waar je 60 mag: bestuurder van auto had alleen brommerrijbewijs

De Havendijk in Oudenbosch (foto: Google Streetview). vergroot

Twee mannen scheurden dinsdagmiddag in een auto met 160 kilometer per uur over de Havendijk in Oudenbosch. De maximumsnelheid is daar 60. Het was volgens de politie niet de enige overtreding waarvoor de twee een bekeuring kregen. Zo had de bestuurder van de auto alleen een brommerrijbewijs.

Sandra Kagie Geschreven door

Surveillerende agenten zagen de twee dinsdagmiddag zo hard over de Oudlandsedijk rijden dat er dikke stofwolken onder de auto vandaan kwamen. Ze besloten de auto en inzittenden te controleren.

Toen de agenten met 160 kilometer per uur achter de auto reden en de auto nóg op hen uitliep, besloten de politiemannen hun snelheid te minderen. Anders werd het volgens de politie veel te gevaarlijk. Ze zagen de auto vervolgens een woonwijk inrijden. Daar werd het voertuig even later ook aangetroffen. Bij de wagen lagen stukken bumper. De inzittenden waren weg.

Mannen opgespoord dankzij getuigen

Getuigen wezen de agenten vervolgens op de plek waar de twee mannen naartoe waren gelopen: de Timberwolfstraat in Oudenbosch. Daar werden de twee gevonden. Het ging om een 19-jarige man uit Roosendaal en een 31-jarige man uit Oudenbosch.

De agenten onderzochten de auto, maar daarin werd niets strafbaars gevonden. Beide mannen kregen een proces-verbaal, onder andere voor het niet dragen van een gordel en roekeloos rijgedrag. De 19-jarige bestuurder kreeg ook een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs.

