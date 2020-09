Lerares heeft corona en dus gaat basisschool in Eindhoven twee dagen dicht

Basisschool BoschAkker in Eindhoven gaat twee dagen dicht vanwege een coronabesmetting. Dat bevestigt de school tegenover Omroep Brabant. Een lerares blijkt woensdag besmet te zijn met het virus. De school wil voorkomen dat leerlingen en collega's ook besmet kunnen raken.

Afgelopen vrijdag had de school een studiedag waarbij de leerkrachten dicht bij elkaar in de buurt zouden zijn geweest. De GGD heeft daarom besloten dat alle leerkrachten van de school getest moeten worden. De school kan daarom niet open worden gehouden.

Bij het maken van een testafspraak was er volgens de directrice van de school nergens snel genoeg plek. Daarom laten de leerkrachten zich vandaag via een particuliere organisatie testen. De leerkrachten die op de studiedag aanwezig waren, zitten in quarantaine tot maandag.