Bravis ziekenhuis is klaar voor de opvang van coronapatiënten uit andere provincies

Anesthesioloog-intensivist Hester Beckmann–Stam (foto: Erik Peeters). vergroot

Brabantse ziekenhuizen hebben deze week zes coronapatiënten opgenomen die afkomstig zijn uit andere delen van Nederland. Ziekenhuizen in onze provincie zijn er helemaal klaar voor om de patiëntenstroom van buiten Brabant op te vangen. Zo ook het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom.

Robert te Veele Geschreven door

Het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom heeft enkele patiënten uit Den Haag overgenomen. Op de intensive care zijn tot nu toe alleen Brabantse patiënten opgenomen. Het ziekenhuis heeft vanaf 1 oktober achttien bedden beschikbaar voor coronapatiënten.

Het Bravis ziekenhuis is klaar voor de opvang:

Wachten op privacy instellingen...

Het aantal bevestigde coronabesmettingen sinds het begin van de pandemie is woensdag opgelopen tot boven de 100.000. Het werkelijke aantal besmettingen ligt veel hoger. Daarmee is de druk op ziekenhuizen in met name de Randstad groter geworden.

Reguliere zorg moet doorgaan

De verspreiding van patiënten wordt geregeld door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het houdt bij hoeveel bedden ziekenhuizen beschikbaar hebben voor coronapatiënten op de intensive care en op de verpleegafdeling. Uitgangspunt is dat de druk op het zorgpersoneel wordt verlicht en dat de reguliere zorg door kan gaan.

Het LCPS werd eind maart opgezet, toen de eerste golf van de corona-uitbraak op zijn hoogtepunt was. Het regelde de verplaatsing van patiënten uit Brabant en Limburg naar Groningen of Duitsland. Nadat het aantal besmetting was gedaald en de ziekenhuizen het rustiger kregen, werd het LCPS op 25 mei op de ‘waakvlam’ gezet.

Tweede golf aangebroken

In de tussentijd werd alles in gereedheid gebracht om weer aan de slag te gaan als het aantal coronagevallen weer zou stijgen. Nu, bijna vier maanden later, is dat moment aangebroken.

Het coördinatiecentrum werkt vanuit de Landelijke Meldkamer Samenwerking in Zeist. Daar worden ambulance, politie, brandweer en Marechaussee centraal aangestuurd. Eerder dit jaar was het gevestigd in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.