Dode in brandgang in Tilburg kwam om het leven door ongeval

De man die dinsdagmiddag overleed in een brandgang in Tilburg is om het leven gekomen na een noodlottig ongeval. Dat meldt de politie woensdagmiddag. De politie sprak eerder over ‘verdachte omstandigheden' en hield twee personen aan.

De man werd in een brandgang aan de Griegstraat in Tilburg gevonden. Hij overleed niet veel later.

Hoe de man precies is gevonden of wat hem is overkomen is nog onduidelijk.