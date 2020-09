Willem II kijkt ontspannen uit naar duel met Rangers: 'Dit moet je koesteren'

Het Europese succes smaakt naar meer voor Willem II (foto: ANP). vergroot

De rentree in Europa was bijna perfect te noemen voor Willem II. Een 0-5 zege op bezoek bij Progrès Niederkorn. En hoewel er geen fans in het stadion mochten, waren er toch flink wat supporters die de wedstrijd vanaf een berg zagen. Nu wacht donderdagavond een duel met Rangers, een club van een ander kaliber. En dit keer is de wedstrijd in Tilburg, zonder fans.

Fabian Eijkhout Geschreven door

“In Luxemburg gingen mensen ervan uit dat we wel zouden winnen, terwijl we zelf het besef hadden hoe moeilijk die wedstrijden kunnen zijn. Nu is het verwachtingspatroon iets anders. Maar we staan er hetzelfde in. We zullen goed moeten zijn om van Rangers te winnen. Natuurlijk spreekt Rangers je meer aan dan een club uit Luxemburg. Maar voor mij is Europees voetbal gewoon Europees voetbal”, zei Jordens Peters in aanloop naar het duel met de Schotten.

"Dit soort wedstrijden moet je koesteren."

Trainer Adrie Koster merkt dat er een gretige groep staat te popelen om te spelen tegen Rangers. “Natuurlijk willen ze zich laten zien in dit soort wedstrijden, dat is logisch." De oefenmeester kijkt zelf ook uit naar het duel. Tegelijkertijd blijft hij ontspannen en in voor een grapje als hem gevraagd wordt hoe het is om tegenover een grote naam als Steven Gerrard te staan. "Ik heb geen idee hoe lang hij is."

De Zeeuw gaat vervolgens serieuzer verder. "Ik weet uit ervaring dat dit heel bijzonder is. Dit soort wedstrijden moet je koesteren. Als speler én als trainer. De clubs in de Nederlandse competitie kennen we. Bij een buitenlandse club verdiep je je wat meer in de tegenstander, omdat het allemaal nieuw is. Het is heel leuk om dit soort wedstrijden te spelen, een mooie ervaring om mee te maken."

Adrie Koster over het duel met Rangers FC:

Robbin Ruiter had graag gezien dat de wedstrijd tegen Rangers extra speciaal was geweest, in een uitverkocht Koning Willem II Stadion. Jordens Peters noemt dat zelfs 'het smetje op het Europese avontuur'. Ondanks de lege tribunes kijkt Ruiter wel uit naar het duel. "Je moet van elke wedstrijd genieten. We hebben een van de mooiste beroepen die je maar kan hebben. Pas als je geblesseerd bent of minder speelt, merk je hoe mooi het allemaal is."

"Soms ben ik zoveel aan het schreeuwen dat ik na de wedstrijd wat hoofdpijn heb."

Het wordt een combinatie van genieten en alles geven om de wedstrijd te winnen. Bij dat laatste speelt de doelman een belangrijke rol met coachen. Al is dat nu makkelijker dan in een kolkend stadion. "Het is makkelijker om je teamgenoten te bereiken. Dat scheelt qua stem. Soms ben ik zoveel aan het schreeuwen dat ik na de wedstrijd wat hoofdpijn heb. Maar vol of niet, ik probeer zoveel mogelijk te coachen."

Robbin Ruiter wil de groepsfase van de Europa League halen:

Fans vanuit Schotland zijn er niet, zoals er ook geen Willem II-supporters in het stadion zitten. Maar buiten de spelers en technische staf maakt überhaupt niemand de reis naar Tilburg. Er is geen Schotse journalist aanwezig in het Koning Willem II Stadion. Want bij terugkeer naar Schotland wacht dan een verplichte langdurige quarantaine.

De ploeg beperkt zelf alle activiteiten ook tot een minimum. Getraind werd er niet op Tilburgse grond en een persconferentie werd via ZOOM afgehandeld.

