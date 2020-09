Coronanieuws: alarmbel gaat af in Zuidoost-Brabant, 323 nieuwe besmettingen in Brabant

Foto: ANP ROYAL IMAGES / Remko de Waal vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het aantal besmettingen in Zuidoost-Brabant neemt flink toe

De teller qua besmette nertsenbedrijven staat inmiddels op 56.

Het geplande bezoek van koning Willem-Alexander aan Duitsland gaat niet door vanwege het opvlammen van het coronavirus.

Woensdag werden 2544 nieuwe besmettingen gemeld, waarvan 323 in Brabant.

15:56: Alarmbel gaat af in Zuidoost-Brabant

Uit gegevens van het coronadashboard blijkt dat het aantal besmettingen in de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost flink toeneemt. De gemeenten Bladel, Reusel-de Mierden en Bergeijk zijn de grootste brandhaarden. De signaalwaarde (een soort alarmbel) voor Brabant-Zuidoost staat momenteel op 17,3. Dat is fors hoger dan de waarde van 7 die wordt gezien als acceptabel. De signaalwaarde laat het aantal besmettingen zien per 100.000 inwoners.

vergroot

15.21: 'Oproep van Willem Engel onacceptabel'

De oproep van Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid om een verpleeghuis in Goirle te bestoken met telefoontjes is onacceptabel en onverantwoord, zegt een woordvoerder van branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ.

Woonzorgcentrum Guldenakker in Goirle ging onlangs opnieuw dicht wegens meerdere coronabesmettingen. Engel deed hierop de oproep op Facebook om het verzorgingshuis te bellen. De oproep leidde tot dagenlange scheldpartijen tegen telefonisten en zelfs doodsbedreigingen.

14.53 - Kabinet komt met 'Doornroosje-arrangement' voor bedrijven

Bedrijven die het door corona erg zwaar hebben, maar na de crisis prima zouden kunnen overleven, kunnen binnenkort aanspraak maken op een 'Doornroosje-arrangement'. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken wil zo zorgen dat bedrijven na een korte 'winterslaap' met behulp van schuldeisers en andere betrokkenen weer kunnen ondernemen, zodat een faillissement wordt afgewend.

14.21 - 2544 nieuwe besmettingen waarvan 323 in Brabant

Het aantal mensen dat in de afgelopen 24 uur positief is getest op het coronavirus is gestegen met 2544 personen, opnieuw een dagrecord. Het aantal ziekenhuisopnames is gestegen met 25 en er zijn zestien mensen overleden aan het coronavirus. Het hoogste aantal sterfgevallen door corona sinds 30 mei.

Dat blijkt uit de cijfers van donderdag van het coronadashboard. Woensdag werden er nog 2357 nieuwe besmettingen, 32 nieuwe ziekenhuisopnames en vijf overledenen gemeld. In Brabant zijn er sinds woensdag 323 mensen positief getest op het coronavirus. Er is 1 nieuwe ziekenhuisopname en ook 1 overlijden gemeld.

13.13 - Medewerkers ziekenhuis Zwijndrecht besmet

Zeker zes medewerkers van een locatie van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Zwijndrecht hebben het coronavirus opgelopen. Ze zijn waarschijnlijk besmet geraakt tijdens een afscheidsbijeenkomst voor een opgeheven afdeling.

Ongeveer dertig medewerkers waren aanwezig op de bijeenkomst afgelopen vrijdag. De niet-besmette mensen kunnen volgens het ziekenhuis gewoon blijven werken.

12.37 - Koning gaat niet naar Duitsland

Het geplande bezoek van koning Willem-Alexander aan Duitsland gaat niet door vanwege het opvlammen van het coronavirus. Het besluit is in overleg met de Duitse autoriteiten genomen, meldt de RVD.

Koning Willem-Alexander was van plan op 29 september voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis officieel naar het buitenland te gaan.

12.21 - Brussel: mogelijk laatste kans op afwenden piek als in voorjaar

De landen van de Europese Unie moeten de coronamaatregelen 'onmiddellijk' opvoeren nu een nieuwe golf besmettingen over het continent spoelt. "Het is misschien onze laatste kans om de toestand van afgelopen voorjaar af te wenden", waarschuwt verantwoordelijk EU-commissaris Stella Kyriakides.

12.16 - Alle Sinterklaasintochten Noord- en Midden-Limburg verboden

Sinterklaasintochten in Noord- en Midden-Limburg zijn dit jaar verboden vanwege de coronarisico's. Dit hebben de burgemeesters van de vijftien gemeenten en de Veiligheidsregio Limburg-Noord besloten.

De veiligheidsregio verwijst naar de RIVM-voorschriften en de 'verontrustende stijging' van het aantal besmettingen. "Traditionele intochten en optochten in de sinterklaasperiode zijn met de huidige richtlijnen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan niet of nauwelijks te organiseren." Naleving van de maatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden en een verbod op zingen of roepen, kan 'onvoldoende gegarandeerd worden'.

11.39 - Wél skiën, geen après ski in Oostenrijk

Vakantiegangers moeten het komend wintersportseizoen in Oostenrijk zonder après-ski doen. "Skiplezier ja, maar zonder après-ski", zei bondskanselier Sebastian Kurz, die donderdag nieuwe maatregelen aankondigde om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Kurz benadrukte dat toeristen nog gewoon kunnen skiën en naar restaurants kunnen gaan. Wel moeten klanten in horecazaken zittend eten en drinken. Daarnaast moeten cafés en restaurants in sommige regio's al om 22.00 uur de deuren sluiten.

11.34 - Omvang autoverzekeringsclaims daalt door corona

De omvang van ingediende autoverzekeringsclaims daalde in het tweede kwartaal van 2020 met 31 procent, meldt de Nederlandsche Bank (DNB). Volgens verzekeraars stapten mensen vanwege de coronamaatregelen minder vaak in de auto, waardoor er ook minder verkeersongelukken gebeurden.

Het bedrag aan WA- en allrisk-claims in het verkeer daalde van 841 miljoen euro eind 2019 naar 584 miljoen euro halverwege 2020. De waarde van claims wegens ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid steeg juist.

9.00 - Persconferentie gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad houdt donderdagochtend een persconferentie in verband met de zorgen over de stijging van het aantal coronabesmettingen: van 46 besmettingen in de gemeente in augustus naar nu al 76 besmettingen in september. Vooral in Schijndel neemt het aantal besmettingen toe.

"De beste controle is je eigen verantwoordelijkheid nemen", benadrukt burgemeester Kees van Rooij, dit zowel richting horeca, sportverenigingen, maar ook naar mensen thuis.

8.23 - Inspectie SZW krijgt 3500 klachten gerelateerd aan coronavirus

De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft tot en met 13 september ruim 3500 klachten en signalen binnengekregen die gerelateerd zijn aan het coronavirus. Een woordvoerder heeft een bericht van De Telegraaf hierover bevestigd.

Van de meldingen gaat 60 procent over veilig en gezond werken en iets meer dan 7 procent over eerlijk werk, bijvoorbeeld in verband met subsidieregelingen. Ruim een derde van de meldingen ligt niet op het terrein van de Inspectie SZW.

8.20 - Werkgevers regio Amsterdam maken afspraken over gespreid werken

Een grote groep mensen gaat met het oog op het coronavirus gespreid aan het werk in de regio Amsterdam. Ruim twintig werkgevers met in totaal bijna 40.000 medewerkers hebben hier afspraken over gemaakt. Daaronder bevinden zich bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Loyens & Loeff, ABN AMRO en Royal Schiphol Group.

Meer thuiswerken blijft volgens de deelnemende organisaties de norm. Wie wel reist, kiest rustige tijden, vooral buiten de spits.

8.15 - Opnieuw nertsenbedrijf besmet

Een nertsenbedrijf in America is besmet verklaard. Het bedrijf heeft ongeveer 4000 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen door melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen, zo laat het ministerie van Landbouw weten. Het bedrijf in Limburg wordt zo spoedig mogelijk geruimd. In totaal zijn nu 56 van de naar schatting 128 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard.

7.10 - 'Activisten vallen wachtenden lastig in corona-teststraat'

Bij een coronateststraat in Eindhoven hebben activisten wachtenden daar lastig gevallen, dat meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens een woordvoerder van de GGD ging het om twee mensen, die onder meer foto's namen van mensen in de rij en flyers zouden hebben verspreid. Ze zouden het niet eens zijn met het Nederlandse testbeleid.

Het gaat volgens de GGD om een eenmalig incident, het gebeurde bij de teststraat op de Anton Coolenlaan in Eindhoven.

7.00 - Rokers zijn meer gaan roken

Bijna een kwart van de rokers in Nederland is meer gaan roken tijdens de coronacrisis. Dit zegt het Trimbos-instituut, dat een onderzoek heeft laten doen onder rokers. Dat veel rokers meer zijn gaan roken is niet verrassend, omdat de coronacrisis bij veel mensen voor stress zorgt, aldus het instituut.

3.45 - Landelijke maatregelen

Er zullen landelijke maatregelen nodig zijn om het coronavirus weer onder controle te krijgen, zeggen deskundigen in het AD. Volgens hen hebben regionale coronamaatregelen op dit moment geen nut, gezien het aantal regio's waar het virus weer oplaait snel toeneemt.

Afgelopen vrijdag kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan in zes veiligheidsregio's waar het coronavirus aan een opmars bezig is. Deze regio's troffen ook eigen maatregelen. Dinsdag zei premier Mark Rutte dat er deze week waarschijnlijk meer veiligheidsregio's in de categorie 'zorgelijk' belanden.

3.30 - Derde steunpakket

De Tweede Kamer debatteert donderdag over het derde steunpakket voor bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. De nieuwe maatregelen moeten gaan gelden van oktober tot medio volgend jaar. De bedoeling is niet alleen dat banen behouden blijven, maar ook dat mensen die ontslagen worden aan ander werk worden geholpen.

Het is het derde steunpakket pakket waarmee het kabinet het bedrijfsleven wil helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Tot dusver konden de ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken) rekenen op Kamerbrede steun voor hun plannen.

1.33 - Onveilige werkplekken

Het coronavirus waart al ruim een half jaar in Nederland rond, maar nog niet elke werkplek is voor het nieuwe normaal aangepast. De arbeidsinspectie kreeg tot half september ruim 3500 aan het coronavirus gerelateerde klachten binnen, schrijft De Telegraaf.

De meeste klachten die bij de inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, binnenkomen gaan over onveilige werkplekken, waar collegas bijvoorbeeld onvoldoende afstand kunnen houden of ziek naar het werk gaan. In enkele tientallen gevallen wordt thuiswerken niet toegestaan, terwijl het wel mogelijk is.

0.19 - Hulp voor mensen die baan verliezen door coronacrisis

Regionale mobiliteitsteams gaan mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt door de coronacrisis gericht begeleiden bij het zoeken naar een andere baan. In die teams werken gemeenten, uitkeringsinstantie UWV en sociale partners intensief met elkaar samen, schrijven minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Bas van 't Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil met deze aanpak mensen die hun baan (mogelijk) kwijtraken, de zekerheid geven dat ze passende begeleiding kunnen krijgen bij het zoeken naar nieuw werk, zodat ze niet in een uitkering terechtkomen.