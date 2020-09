Coronanieuws: 'Landelijke maatregelen nodig om virus weer onder controle te krijgen'

Archieffoto: Polina Tankilevitch/Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Woensdag werden 2357 nieuwe besmettingen gemeld, waarvan 316 in Brabant.

Door de coronamaatregelen werd er in augustus in de Nederlandse horeca 36 procent minder bier verkocht.

Een bassisschool in Eindhoven gaat twee dagen dicht nu is gebleken dat een lerares besmet is.

7.10 - 'Activisten vallen wachtenden lastig in corona-teststraat'

Bij een coronateststraat in Eindhoven hebben activisten wachtenden daar lastig gevallen, dat meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens een woordvoerder van de GGD ging het om twee mensen, die onder meer foto's namen van mensen in de rij en flyers zouden hebben verspreid. Ze zouden het niet eens zijn met het Nederlandse testbeleid.

Het gaat volgens de GGD om een eenmalig incident, het gebeurde bij de teststraat op de Anton Coolenlaan in Eindhoven.

7.00 - Rokers zijn meer gaan roken

Bijna een kwart van de rokers in Nederland is meer gaan roken tijdens de coronacrisis. Dit zegt het Trimbos-instituut, dat een onderzoek heeft laten doen onder rokers. Dat veel rokers meer zijn gaan roken is niet verrassend, omdat de coronacrisis bij veel mensen voor stress zorgt, aldus het instituut.

3.45 - Landelijke maatregelen

Er zullen landelijke maatregelen nodig zijn om het coronavirus weer onder controle te krijgen, zeggen deskundigen in het AD. Volgens hen hebben regionale coronamaatregelen op dit moment geen nut, gezien het aantal regio's waar het virus weer oplaait snel toeneemt.

Afgelopen vrijdag kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan in zes veiligheidsregio's waar het coronavirus aan een opmars bezig is. Deze regio's troffen ook eigen maatregelen. Dinsdag zei premier Mark Rutte dat er deze week waarschijnlijk meer veiligheidsregio's in de categorie 'zorgelijk' belanden.

3.30 - Derde steunpakket

De Tweede Kamer debatteert donderdag over het derde steunpakket voor bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. De nieuwe maatregelen moeten gaan gelden van oktober tot medio volgend jaar. De bedoeling is niet alleen dat banen behouden blijven, maar ook dat mensen die ontslagen worden aan ander werk worden geholpen.

Het is het derde steunpakket pakket waarmee het kabinet het bedrijfsleven wil helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Tot dusver konden de ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken) rekenen op Kamerbrede steun voor hun plannen.

1.33 - Onveilige werkplekken

Het coronavirus waart al ruim een half jaar in Nederland rond, maar nog niet elke werkplek is voor het nieuwe normaal aangepast. De arbeidsinspectie kreeg tot half september ruim 3500 aan het coronavirus gerelateerde klachten binnen, schrijft De Telegraaf.

De meeste klachten die bij de inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, binnenkomen gaan over onveilige werkplekken, waar collegas bijvoorbeeld onvoldoende afstand kunnen houden of ziek naar het werk gaan. In enkele tientallen gevallen wordt thuiswerken niet toegestaan, terwijl het wel mogelijk is.

0.19 - Hulp voor mensen die baan verliezen door coronacrisis

Regionale mobiliteitsteams gaan mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt door de coronacrisis gericht begeleiden bij het zoeken naar een andere baan. In die teams werken gemeenten, uitkeringsinstantie UWV en sociale partners intensief met elkaar samen, schrijven minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Bas van 't Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil met deze aanpak mensen die hun baan (mogelijk) kwijtraken, de zekerheid geven dat ze passende begeleiding kunnen krijgen bij het zoeken naar nieuw werk, zodat ze niet in een uitkering terechtkomen.