Jeffrey Herlings maar net ontsnapt aan levenslange verlamming

Jeffrey Herlings is bij zijn val in Italië twee weken geleden aan een drama ontsnapt. Direct na de val was hij een tijdje verlamd. Herlings schrijft op Instagram dat hij niks meer voelde van zijn nek tot aan zijn voeten. Maar alles komt goed zegt hij.

In het ziekenhuis kreeg Herlings van de doktoren te horen dat hij door het oog van de naald is gekropen om niet de rest van zijn leven verlamd te zijn. “Het goede nieuws was dat ik maar drie breukjes had.”

Volgens Herlings hoeft het revalidatieproces niet lang te duren en hebben de artsen hem verzekerd dat hij 100 procent gaat herstellen.

“Sportief gezien voelt het wel alsof ik er voor het tweede seizoen op rij een puinhoop van heb gemaakt, zeker omdat ik op koers lag op de wereldtitel te veroveren. Maar het is mijn eigen schuld.”

