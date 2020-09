'Busje doorzeefd met kogels na kinderruzie over computergame Roblox', zegt eigenaar

Ruzie om een computerspelletje voor kinderen zou de aanleiding zijn van de beschieting van een auto, woensdagnacht aan de Pastoor Mutsaersstraat in Den Bosch. Dat zegt de eigenaar van de auto die alleen anoniem zijn verhaal wil doen.

Volgens de eigenaar gaat het om een computerspelletje voor kinderen, Roblox. “Mijn dochtertje van tien speelde het. Ze doen dat met meer kinderen tegelijk.” Onder hen was ook het dochtertje van de mogelijke dader. “Hij was boos geworden omdat mijn dochter tijdens het spelen gescholden zou hebben op zijn dochter.”

Als wraak heeft de vader van het andere meisje zijn busje ’s nachts met kogels doorzeefd, zegt de eigenaar. Daarbij vielen geen gewonden. “Maar ik zit wel zonder bus, want die is door politie meegenomen voor onderzoek”, zegt de gedupeerde.

Over de mogelijke dader wil hij nog kwijt dat de man in de buurt woont en verslaafd is aan drugs. Hij heeft al vaker voor problemen gezorgd. “Hij heeft hier ook al een raam ingegooid.” De eigenaar begrijpt niet waarom de man het op hem heeft gemunt. “Zijn dochter is zelfs hier geweest om met mijn dochter te spelen.”

Ondanks de beschieting van woensdagnacht zegt hij niet bang te zijn. "Laat hem maar aan mijn deur komen als hij problemen met me heeft." De politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. "We hebben al enkele getuigen gehoord." Er is nog niemand aangehouden.