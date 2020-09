Kommer en kwel bij trouwlocaties: 'Mensen hebben in blinde paniek huwelijksfeesten geannuleerd'

Het lege prieeltje bij Strandhuys Zuyver in Eersel. vergroot

Brabanders stellen bruiloften massaal uit tot volgend jaar vanwege de coronacrisis. Dat blijkt uit een rondgang langs populaire trouwlocaties in Brabant. Vanwege alle beperkingen wordt er amper nog getrouwd. De meeste mensen willen toch liever een complete bruiloft dan een uitgeklede ceremonie met minder gasten.

Het prieeltje aan het water van het E3 Strand, waar koppels kunnen trouwen, ligt er al maanden leeg en verlaten bij. Eigenares Anita van Strandhuys Zuyver bij Eersel had dit jaar door de coronacrisis al amper bruiloften en verwacht veel afzeggingen nu de regels weer aangescherpt worden.

"Wij Brabanders gaan toch graag in de polonaise op een bruiloftsfeest en dat kan nu gewoon niet."

"Soms willen mensen het toch door laten gaan, maar als ze horen wat er allemaal niet kan, dan haken ze alsnog af", zegt Anita. "Wij Brabanders gaan toch graag in de polonaise op een bruiloftsfeest en dat kan nu gewoon niet."

Orangerie d'Heerstaayen in Strijbeek heeft zelfs helemaal geen trouwfeesten meer dit jaar: "Mensen hebben in blinde paniek huwelijksfeesten geannuleerd", laat de eigenares weten. Normaal zijn er bij d'Heerstaayen dertig bruiloften per jaar, dit jaar waren het er drie. Een zure appel voor de zaak die tot een van de mooiste trouwlocaties in Brabant is verkozen.

Al niet veel beter is het bij Kasteel Geldrop, nog uitgeroepen tot trouwlocatie van het jaar in Brabant. Daar waren dit jaar tot nu toe twintig in de plaats van de gebruikelijke tachtig huwelijksfeesten.

"Vanaf half oktober wordt er sowieso niet getrouwd hier, de mensen willen toch mooi weer hebben op zo'n dag."

"Wij zijn al blij met die twintig", zegt manager Veronique van Raamsdonk. Ook Kasteel Geldrop ziet dat heel veel mensen hun bruiloft verzetten naar volgend jaar, in de hoop dat het dan allemaal beter wordt. In oktober en november staat er dan ook geen enkele bruiloft gepland. Buiten coronatijd kan het kasteel tot 450 gasten ontvangen. De feestzalen blijven voorlopig leeg.

Bij Kasteel Heeswijk wordt nog wel getrouwd, maar dan met maximaal veertig mensen, zegt Joukje van kasteel Heeswijk. Er is dan een ceremonie met diner. Normaal gesproken kunnen er 150 mensen in de Wapenzaal, maar dat kan nu niet. Als de maatregelen weer worden aangescherpt maakt dat voor Kasteel Heeswijk niets uit: "Vanaf half oktober wordt er sowieso niet getrouwd hier, de mensen willen toch mooi weer hebben op zo'n dag", zegt Joukje.

Wanneer er weer ouderwets gefeest kan worden is nog volstrekt onduidelijk. Voor februari heeft Strandhuys Zuyver weer bruiloften in de agenda staan, maar niemand weet hoe het dan is. Ondernemers blijven hopen dat er volgend jaar weer gewoon getrouwd kan worden. Tot die tijd probeert Strandhuys Zuyver te overleven als restaurant.