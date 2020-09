Gemeente promoot buurtapp die zo lek is als een mandje

De buurtapp Hoplr. vergroot

De app die de gemeente Waalwijk gebruikt om buren met elkaar te laten communiceren is minder veilig dan wordt beweerd. Met de app Hoplr zouden buren in een veilige en besloten omgeving met elkaar kunnen praten, maar iedereen die dat wil kan de berichten uit alle 12 wijken eenvoudig meelezen, zo ontdekte Omroep Brabant. Binnen 24 uur was een medewerker toegelaten tot alle groepen zonder enige informatie te verstrekken.

De gemeente Waalwijk gebruikt Hoplr zelf ook om berichten te sturen aan buurtbewoners. Het van oorsprong Belgische Hoplr benadrukt dat veiligheid erg belangrijk voor ze is. Mensen die zich inschrijven kunnen nieuwtjes delen met hun buren die verder niemand kan zien, zo is het idee.

"Hoplr-buurten zijn per gebied afgebakend en besloten. Toegang wordt verstrekt op basis van adres en enkel bewoners hebben toegang tot de buurt en kunnen berichten plaatsen", zo valt te lezen op de website. Het is een van de redenen waarom de gemeente Waalwijk met Hoplr in zee is gegaan en de app actief promoot in een brief aan al haar inwoners. Hoplr 'beschermt de privacy van hun gebruikers' zo staat in de brief.

Namen en straten

In de app of via de website van Hoplr kunnen mensen berichten plaatsen over weggelopen huisdieren en verkeerd bezorgde postpakketjes, maar ook meer privacygevoelige zaken als een geplande vakantie kunnen gemeld worden. Alle voor- en achternamen van buurtbewoners zijn zichtbaar in een lijst, inclusief de straat waar ze wonen.

Vorig jaar nog raakte een soortgelijke app in opspraak: Nextdoor. Iedereen kon zich aanmelden voor willekeurig welke wijk en alles meelezen. Ook gebruikte Nextdoor foto’s van wijkbewoners om de app te promoten bij buren die nog geen lid waren. De Consumentenbond waarschuwde destijds voor de app.

Direct toegelaten

Dit soort zaken zegt Peter Stoop van Hoplr te willen voorkomen: “Het grote verschil tussen Nextdoor en Hoplr is dat Hoplr buurten gesloten houdt. Dat doen we voor de veiligheid, voor het vertrouwen. Zo bouwen we communities voor gemeenten.”

Een ander verschil: gemeenten kunnen, nadat ze Hoplr gepromoot hebben, zelf ook met burgers communiceren via de app. Maar meelezen met wat de buren bespreken is volgens de website van Hoplr taboe: "De inhoud van Hoplr-buurten is afgesloten voor externe partijen zoals lokale besturen."

Enkele berichten in Hoplr. vergroot

Dat laatste blijkt niet te kloppen. Iedereen die dat wil kan de berichten namelijk meelezen, zo ontdekte Omroep Brabant. We schreven ons in bij alle twaalf wijken van Waalwijk en werden in alle wijken toegelaten, terwijl we geen uitnodigingsbrief met een speciale toegangscode van de gemeente hadden ontvangen.

Ook zonder code kun je je aanmelden, dat is duidelijk het zwakke punt van de app. Zelf schrijft Hoplr hierover: "Geen code ontvangen? Je inschrijving zal geverifieerd worden door een buur of door het team van Hoplr." In het laatste geval kan Hoplr je ook vragen een mail te sturen met al je persoonsgegevens om te controleren of je wel echt in de wijk woont. Het is onduidelijk wie onze aanmeldingen goedgekeurd heeft, maar het is twaalf keer binnen 24 uur gelukt. Een mail met bewijsstukken aan Hoplr was hierbij niet nodig. We kunnen meelezen met de bewoners van alle wijken in Waalwijk.

Datalek

Privacy-organisatie Bits of Freedom reageert geschrokken op het nieuws. "Dit is een kwalijke zaak en klinkt als een datalek dat door Hoplr en de gemeente Waalwijk gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens", zo laat een woordvoerder aan Omroep Brabant weten.

Dat de namen van buren, hun straat èn hun berichten voor iedereen zichtbaar zijn baart Bits of Freedom zorgen. "Dit kan ernstige gevolgen hebben als dat in verkeerde handen komt. Als een buurtbewoner in de app aangeeft een paar weken op vakantie te gaan, kunnen inbrekers die lid zijn van de groep een bezoekje gaan brengen. "

De organisatie verwijt de gemeente Waalwijk dat ze zomaar in zee zijn gegaan met Hoplr. "De gemeente Waalwijk zou er goed aan doen eerst beter te onderzoeken wat voor bedrijf ze promoten. Je mag ervan uitgaan dat een gemeente betrouwbaar is."

Slechte bedoelingen

De gemeente Waalwijk zegt nog steeds achter de methode te staan waarbij mensen ook zonder toegangscode toegelaten worden. "Er zijn altijd mensen met slechte bedoelingen die misbruik proberen te maken, maar Hoplr vindt het ook belangrijk om er als buurtnetwerk te zijn voor alle mensen met goede bedoelingen. Op termijn wil Hoplr iets inbouwen om gebruikers hun account op identiteit te laten verifiëren", aldus een woordvoerder.

Na een mail van Omroep Brabant is de toegang tot de app geblokkeerd:

Hoplr blokkeert Omroep Brabant. vergroot