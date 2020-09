Medisch directeur ziekenhuis Bernhoven uitgeroepen tot topvrouw van het jaar

Mariëlle Bartholomeus is topvrouw van het jaar 2020. De medisch directeur van het regionale ziekenhuis Bernhoven in Uden werd donderdagavond uit drie genomineerde Brabantse vrouwen gekozen als de beste.

Tromgeroffel in een verder vrijwel lege zaal van Theater Amsterdam. Dan volgt de aankondiging. "De winnaar wordt door de jury geprezen om haar authenticiteit, iemand die mensen vertrouwen geeft en ze in hun kracht zet. Ze durft te vragen en haalt daarmee kennis van buiten naar binnen, ze benadrukt dat je een crisis niet alleen kunt oplossen, samenwerking is van groot belang, ze stelt zich niet op de voorgrond maar zorgt wel voor helder leiderschap. Dat heeft de doorslag gegeven."

Eerbetoon aan iedereen van Bernhoven

"Ik heb hem!", juicht winnaar Mariëlle Bartholomeus, terwijl de regie de camera's overschakelt naar Uden. De medisch directeur krijgt een klein beeldje overhandigd, op afstand, zo is online te zien. Want ook de uitverkiezing verloopt geheel en al coronaproof. "Deze is van ons allemaal, van het hele team en de patiënten. Ik wil deze prijs opdragen aan iedereen die betrokken is bij Bernhoven", zegt Bartholomeus kort en krachtig.