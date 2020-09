Missers en persoonlijke fouten breken Willem II op, Europees avontuur voorbij

Teleurstelling bij Vangelis Pavlidis (foto: OrangePictures). vergroot

Hoop op een goed resultaat was er vooraf zeker. Rangers FC was misschien favoriet, maar Willem II stond met zelfvertrouwen aan de aftrap van het duel in de voorronde van de Europa League. De Tilburgse ploeg deed ook weinig onder voor de Schotse topclub, twee verdedigende fouten maakten het verschil. In een paar minuten tijd gaf Willem II de wedstrijd weg, waardoor het Europese avontuur na een geflatteerde 0-4 nederlaag nu voorbij is.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Effectiviteit

Het verschil in het lege Koning Willem II Stadion werd gemaakt door een stukje effectiviteit bij de Schotten. Vanuit een strafschop kwam het op 0-1. Niet veel later werd het 0-2 nadat Ryan Kent attent reageerde op het moment dat doelman Robbin Ruiter een bal van zijn borst liet stuiten. Na een kwartier spelen was er aan de andere kant van het veld een soortgelijk moment. Vangelis Pavlidis schoot de rebound echter niet tegen de touwen, zijn inzet eindigde op de lat. Het gaat om details op dit niveau. En in dit geval pakte die niet goed uit voor de Tricolores.

Naast die bal op de lat van Pavlidis kreeg Willem II nog een paar grote kansen om te scoren. In de eerste helft kreeg Ché Nunnely na een prachtige combinatie de bal op een presenteerblaadje van Pavlidis. De buitenspeler had de hoek voor het uitkiezen, maar schoot tegen doelman Allan McGregor aan. Kort na rust mocht Görkem Saglam vrij inschieten van een meter of tien, maar de middenvelder trof geen doel. Kort voor tijd was Pavlidis nog dicht bij een eretreffer - en daarmee ook de titel all-time Europees topscorer. Maar nadat de bal na meerdere pogingen over de doellijn ging, bleek hij hands gemaakt te hebben.

Aan de andere kant was Rangers ook in de tweede helft wel scherp. Heel vaak kwamen ze niet in de buurt van het doel van Ruiter, maar de Schotten scoorden nog wel twee keer. Verdedigers Filip Helander en Borna Barisic waren de doelpuntenmakers.

Verdedigende puzzel

Door de blessures van Leeroy Owusu en Freek Heerkens moest trainer Adrie Koster puzzelen in zijn achterhoede. In de competitie speelde Victor van den Bogert rechtsback. Tegen Rangers koos trainer Adrie Koster voor Miquel Nelom. De linkspoot speelde in de voorbereiding al een keer centraal achterin, dat werd geen succes.

Nelom, van origine linksback, deed het tegen Rangers niet onaardig op die positie. Maar hij stond wel aan de basis van de 0-1. Eerst stond hij niet goed op lijn met de rest van de verdediging, waardoor Rangers-aanvaller Ryan Kent geen buitenspel stond. In een poging die fout goed te maken kreeg hij een strafschop tegen.

Wachten op privacy instellingen...

Reservespelers als fans

Geen fans in het stadion? Toch zaten er zeven op de tribune. De reservespelers zitten tijdens de wedstrijden nu niet in de dug-out, maar nemen plaats op de tribune. Daar leefden ze zichtbaar mee met wat er op het veld gebeurde. Vooral doelman Jorn Brondeel en John Yeboah waren ‘aanwezig’. Opspringen bij een kans, klappen voor goede verdedigende acties en gebarend en schreeuwend bij een misser. Dat het Europese toernooi leefde bij iedereen die iets heeft met Willem II was duidelijk.

Wachten op privacy instellingen...