Frustratie en teleurstelling in Tilburg na Europese uitschakeling: 'Maar het smaakt zeker naar meer'

Jordens Peters had het na afloop van de 0-4 nederlaag tegen Rangers over de fouten die gemaakt waren en de kansen die gemist waren. "Maar met zo'n uitslag moet je het daar misschien niet te lang over hebben." De nederlaag in de voorronde van de Europa League is een flinke tik voor de Tilburgse ploeg. Tegelijkertijd is er ook een trots gevoel en smaakt dit naar meer.

Als je de wedstrijd niet gezien hebt en de uitslag komt voorbij, dan verwacht je een kansloze wedstrijd voor Willem II. Zoals Progrès Niederkorn een week eerder had toen Willem II aan de goede kant van een ruime (5-0) score stond. "Terwijl we voetballend zeker niet onder deden voor Rangers. Zij waren gewoon dodelijk effectie en dat waren wij niet, dat is het grote verschil."

"Een dure les, maar misschien kunnen de spelers er iets mee doen naar de toekomst toe."

Na twee wedstrijden in de voorrondes is het Europese avontuur daardoor voorbij. In eerste instantie is het vooral zuur, maar uiteindelijk is het ook gewoon mooi geweest. "Natuurlijk smaakt dit naar meer. Maar je krijgt maar één kans, die moet je pakken en dat hebben wij niet gedaan. Het is een dure les. Maar misschien kunnen de spelers er iets mee doen naar de toekomst toe."

Peters is van camera naar camera gegaan, heeft zijn verhaal gedaan. Overal zie je dat hij baalt. Van een voor het gevoel onnodige nederlaag. "Maar dit Europese avontuur was geweldig om mee te maken. Hier hebben we een seizoen voor gevochten. We gaan ook niet onterecht Europa in, we hebben een fantastisch seizoen gehad. En je weet dat het heel moeilijk is om via deze voorrondes door te gaan. Maar er lagen ook kansen omdat het maar één wedstrijd is. Dan is het frustrerend dat we door een paar fouten en het zelf niet maken van de kansen zo verliezen."

"We kwamen heel goed voor de dag in Luxemburg, met een prachtige 5-0 overwinning. Dan verwacht je vandaag iets meer. Voetballend hebben we laten zien dit niveau aan te kunnen tikken. Maar in effectiviteit komen we tekort. Dit smaakt zeker naar meer", zegt Peters.

"Voor een leeg stadion spelen is geen pretje."

De aanvoerder is zoals altijd realistisch en weet direct hoe alles zit, toch mijmert ook hij nog even over hoeveel mooier de Europese reis had kunnen zijn. “Voor een leeg stadion spelen is geen pretje. Als je aan Europees voetbal denkt, dan denk je aan uit- en thuiswedstrijden. Aan geweldige Europese avonden. De fans hebben ons vorig jaar fantastisch gesteund. Dit was een toetje, maar dan moet je het zonder die fans doen. Terwijl je in dit soort wedstrijden de steun nog extra kan gebruiken. Na zo’n 0-1 of 0-2 kunnen ze nieuw leven in het team blazen. Nu moesten we dat uit onszelf halen.”

De focus kan nu weer gewoon op de competitie. Alles geven om zo snel mogelijk weer een ticket voor Europees voetbal te bemachtigen. Want met de ambities die er binnen de huidige groep en bij de beleidsmakers is, mag het nu geen vijftien jaar meer duren voor er weer een nieuw Europees avontuur wacht.