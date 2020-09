Mortierbommen met stellages gevonden in de bosjes bij trainingsveld Willem II, 6 mensen opgepakt

Mortierbommen bij het trainingsveld van Willem II vergroot

In de bosjes bij het trainingsveld van Willem II in Tilburg heeft de politie donderdagavond zeer zwaar vuurwerk gevonden met bijbehorende stellages om de zogeheten mortierbommen af te schieten. Er zijn zes tot zeven mensen aangehouden in de directe omgeving waar het vuurwerk is aangetroffen.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Volgens een getuige is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen om de explosieven onschadelijk te maken. Brandweerlieden en ambulancepersoneel staan in de Bernhard Leenestraat klaar om bijstand te verlenen.

Trainingsveld

De vondst werd rond half elf gedaan. Volgens de getuige bestonden de stellages uit houten kisten met daarop enkele gekleurde plastic pijpen, bedoeld om de mortierbommen mee af te schieten. Het vuurwerk is door de EOD rond middernacht vanuit de bosjes naar het trainingsveld gebracht en in vonkvrije zakken gestopt. Er is een speciaal vervoersbedrijf opgeroepen om de mortierbommen af te voeren. De operatie zal naar verwachting nog zeker tot een uur vannacht gaan duren.

Eerder op de avond braken rellen uit toen fans van Willem II op een plein aan de Stappegoor bijeen waren om naar de wedstrijd tegen het Schotse Rangers FC te kijken.