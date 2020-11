Harry van Raaij was een PSV-voorzitter van het vaderlijke type

Harry van Raaij (archieffoto). vergroot

Harry van Raaij, die op 84-jarige leeftijd is overleden, is voor veel generaties voetbalminnende Eindhovenaren voor eeuwig verbonden met PSV. Decennialang bestuurde hij de voetbalclub onder het motto: "PSV leiden als een onderneming maar beleven als een club." Sinds 1990 was hij erelid van PSV.

Zijn grootste bekendheid kreeg Harry van Raaij als voorzitter van PSV, van 1994 tot 2004. Hij was een bestuurder van het vaderlijke type.

Eentje die geen problemen had met de lastige karakters van sommige profvoetballers. Van Raaij accepteerde de spelers zoals ze waren. Toenmalig aanvoerder Mark van Bommel, ook niet de gemakkelijkste, honoreerde die houding door het landskampioenschap in 2003 op te dragen aan Van Raaij. Als dank voor zijn inzet om de club met succes een uitweg te wijzen in de hectische omstandigheden.

Veel successen

Onder Van Raaij behaalde PSV veel successen, zowel op als buiten het gras. Van Raaijs nalatenschap bestaat uit vier landstitels, de beker en vijf supercups. Ook het Philips Stadion en trainingscomplex De Herdgang werden uitgebouwd onder Van Raaij. Het PSV-icoon besliste ook mee over de aankoop van sterspelers die de historie van PSV gevormd hebben. In 1988 slaagt hij er bijvoorbeeld in om de amper bekende Braziliaan Romario naar Eindhoven te halen.

De rest is inmiddels sportgeschiedenis. Zelf noemde Van Raaij de transfer van Romario overigens een ‘geluksschot’, maar later herhaalt hij het trucje bij PSV met Ronaldo Luis Nazário de Lima. Ook verleidde Van Raaij uiteindelijk Hiddink en Cocu (als speler) tot een tweede termijn in Eindhoven.

Fons Spooren

Een zwarte bladzijde in zijn loopbaan bij PSV is ongetwijfeld de onverkwikkelijke affaire rond commercieel directeur Fons Spooren, destijds eigenaar van een restaurant in Netersel en door Van Raaij in 1997 binnengehaald bij PSV vanwege zijn uitgebreide zakelijke contacten. Onder zijn leiding verdrievoudigde de jaarlijkse begroting van de club, merendeels met sponsorgeld.

Maar Spooren was meer dan zijn zakelijke succes. Nadat hij in 2003 werd opgepakt voor seks met minderjarige jongens werd hij door PSV ontslagen. Jaren later zou blijken dat Van Raaij duizenden euro’s had verloren aan zijn vroegere vertrouweling omdat leningen niet waren terugbetaald. Als gevolg daarvan verbrak de familie Van Raaij in 2019 alle zakelijke contacten met Spooren. Maar de vriendschap tussen de twee mannen bleef ondanks alles overeind.

Nieuwe sponsor

Het deed hem pijn toen de naam van Philips van het spelersshirt verdween, maar des te opgetogener was Van Raaij met het kersverse shirt van Metropoolregio Brainport Eindhoven. "De meest logische opvolger van Philips, het had niet beter gekund", zei hij daarover.

Zijn lijzige manier van praten was voer voor kleinkunstenaar Erik van Muiswinkel, die hem regelmatig imiteerde. Van Raaij vond dat kostelijk. Op zijn eigen verzoek maakte Van Muiswinkel een speciale dvd met persiflages van Van Raaij die in 2007 als bijlage bij zijn biografie werd gevoegd.

