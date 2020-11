PSV-icoon Harry van Raaij (84) overleden

Harry van Raaij, voormalig voorzitter van PSV, is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Eindhovense voetbalclub.

De voormalig voorzitter en het erelid van PSV werd geboren in Haps. Hij begon in 1984 als penningmeester. Twaalf jaar later begint hij als voorzitter, tot 2004. Dankzij die periode wordt hij verkozen tot belangrijkste bestuurder uit de vijftigjarige geschiedenis van het Nederlandse betaalde voetbal.

'Voorzitter van het volk'

Op de site van PSV wordt Van Raaij aangehaald als 'voorzitter van het volk'. "Tot aan zijn dood bezoekt hij wedstrijden. Hij spreekt over PSV alsof het een kind van hem is. Soms is de oud-voorzitter kritisch, veel vaker spreekt hij vol liefde over de club die hem zo na aan het hart ligt. Te allen tijde is hij eerlijk en oprecht. Van Raaij is altijd de bestuurder van de mensen gebleven", schrijft de club.