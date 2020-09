Wordt Marianne Vos 14 jaar na de eerste keer weer wereldkampioen? Vandaag zal het blijken

Marianne Vos wereldkampioen op de weg in 2006, 2012 en 2013. vergroot

In 2006 was het een stunt van jewelste. Pas 19 jaar jong verraste Marianne Vos iedereen door op het wereldkampioenschap in de eindsprint iedereen te verslaan. Dat was toen op een heuvelachtig parcours in Salzburg. Zaterdag start Vos als outsider op een vergelijkbaar parcours in het Italiaanse Imola.

In de Giro Rosa vorige week won ze drie van de negen etappes. Door dit huzarenstukje is Marianne Vos toegevoegd aan het lijstje kanshebbers voor de regenboogtrui.

“Het is wel een parcours waar ik blij van word. Er zijn meerdere favorieten. Daar hoor ik misschien bij, maar meer ook niet. Ik zal er alles aan doen om de finale mee te kleuren. Het gaat erom dat oranje uiteindelijk op het podium staat", zei Vos afgelopen week in het sportprgramma de Zuidtribune.

De eerste wereldtitel van Marianne Vos toen ze 19 was:

Wachten op privacy instellingen...

Op de weg werd Marianne Vos in totaal drie keer wereldkampioen:

2006 Salzburg

2012 Valkenburg

2013 Florence

Alle titels waren op een heuvelachtig parcours. Daarnaast won ze nog vijf keer een zilveren medaille op een weg-WK.

'Noodgedwongen thuis'

Bij de fanclub van Marianne Vos in het Belgische Gooik zien ze zeker mogelijkheden op een vierde wereldtitel. “Als ze de hellingen kan overleven en er is een spurt dan zien de kansen er schitterend uit”, zegt Nina Loncke voorzitter van de fanclub. Zij is er bijna van overtuigend dat een Nederlandse vrouw het WK gaat winnen. Naast Vos denkt ze aan Annemiek van Vleuten (met gebroken pols) en Anna van der Breggen.

De fanclub kan door de coronasituatie niet in Italië aanwezig zijn. Normaal gaat er een groepje naar de EK’s en WK’s op de weg en in het veld. Door corona mag er ook niets georganiseerd worden in het stamcafé van de fanclub. “We gaan dus noodgedwongen van thuis uit supporteren!”