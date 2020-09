Meervoudig gehandicapte Maarten moet verplicht verhuizen: 'Nu ligt hij in het ziekenhuis'

Maarten en zijn moeder Toos in zorgeloze tijden (foto: Joost Dubben). vergroot

Maarten van Kuijk is 53 jaar oud en meervoudig gehandicapt. Hij woont al 15 jaar in wooninstelling Hoge Hees in Beek en Donk. Nu moet hij verhuizen naar Deurne omdat de situatie in Beek en Donk onhoudbaar is geworden. Dat ligt niet aan Maarten maar aan zijn familie. 'Jarenlange miscommunicatie' is de oorzaak van de gedwongen verhuizing, zegt voorzitter Jan Roelofs van zorgaanbieder ORO waar de zorginstelling onder valt.

Nooit eerder heeft Jan Roelofs zo'n drastisch besluit moeten nemen. "Het is voor mijn personeel zo'n onwerkbare situatie dat een nieuwe start voor iedereen de enige oplossing is. Dat betekent dus een verhuizing, in dit geval ook nog eens naar een plek waar Maarten nog betere zorg krijgt."

Maartens broer Joris: "Het personeel vindt ons lastig en vervelend. De oplossing is dat mijn broer verhuis naar Het Rijtven in Deurne, ook van ORO. Voor mijn broer en mijn moeder is dit een drama. Maarten heeft het prima naar zijn zin in Beek en Donk. Mijn moeder Toos is 85 en woont in Lieshout. Dan is Deurne een stuk verder weg en met haar 85 jaar is autorijden steeds lastiger."

"Mijn moeder is soms wat overbezorgd en kritisch naar het personeel."

Hoe kon het zover komen? Joris: "Het grootste probleem is mijn moeder. Zij bezoekt Maarten dagelijks en is inderdaad soms wat overbezorgd en kritisch naar het personeel. Dat doen moeders in het belang van hun kind", voegt hij er vergoelijkend aan toe.

"Mijn moeder heeft wel eens commentaar op Maartens kleding die te warm of juist te fris is. Eten is ook lang een probleem geweest. Maarten heeft slikproblemen maar niet zo erg dat het gevaarlijk is. Wij weten niet beter. Ineens mocht hij niet alles meer eten, zonder deskundige onderbouwing. Moeder gaf hem tegen de regels in bijvoorbeeld kwark, tot ergernis van het personeel. Dit soort wrevel zorgt nu voor deze verhuizing."

Voorzitter Jan Roelofs: "Geloof me, dit is geen gemakkelijke beslissing geweest en hier heeft ook menigeen bij ons slecht van geslapen, maar ik zie echt geen andere oplossing. Ik ben er niet alleen voor mijn cliënten maar ook voor mijn personeel en daarom is dit uiteindelijk de enige oplossing. Verder kan ik er niet veel over zeggen in verband met de privacy."

"Wij zijn soms lastig maar altijd in het belang van Maarten."

Joris en zijn moeder zijn ondertussen de wanhoop nabij. "We hebben niks meer te verliezen. Mijn moeder is ooit verhuisd om dicht bij Maarten te wonen. De instelling in Deurne is te ver weg. Voor ons komt dit besluit uit de lucht vallen. Wij hebben geen waarschuwing gekregen waardoor we ons gedrag konden aanpassen. Wij zijn soms lastig maar altijd in het belang van Maarten, maar wij zijn ook redelijk en wat nu gebeurt is onredelijk."

Hans van de Kerkhof van KansPlus die de belangen van gehandicapten behartigt, herkent de moeizame en eenzijdige communicatie vanuit het bestuur van ORO. "Weken ben ik bezig geweest om een afspraak te maken. Gewapend met een toestemmingsbrief en handtekening van de familie dat er over privacygevoelige onderwerpen gesproken mocht worden. Dat gesprek begon stroef en bleef stroef. Ik concludeerde dat een conflict tussen familie en personeel uitgevochten wordt over de rug van Maarten. Roelofs gaf dat toe en ik was met stomheid geslagen", zegt Hans.

"Wij mochten op het gemeentehuis proberen om met een bemiddelaar tot een oplossing te komen."

Broer Joris: "De burgemeester van Laarbeek heeft ook nog geprobeerd om de verhuizing van Maarten op zijn minst uit te stellen. Wij mochten op het gemeentehuis proberen om met een bemiddelaar tot een oplossing te komen. Jan Roelofs zei in eerste instantie dat hij daar gebruik van zou maken, maar haakte later toch af." Roelofs zelf wil hier niks over zeggen 'in het kader van de privacy'.

Ondertussen heeft Maarten zelf de kaarten flink geschud. "Hij werd deze week ziek en is donderdag opgenomen in het ziekenhuis met klachten die hij nooit eerder gehad heeft", vertelt Joris met een zucht. "Hij moet overgeven en klaagt over buik- en hoofdpijn. De huisarts heeft nu geadviseerd dat Maarten voorlopig niet verhuisd mag worden en eerst moet herstellen in Beek en Donk."