Kijk hier terug: de persconferentie van premier Rutte, onder meer over voetbalfeest Willem II

In de wekelijkse persconferentie van premier Rutte na afloop van de ministerraadvergadering ging hij naar onder meer in op de feestende Willem II-fans in Tilburg donderdagavond. Ook maakte hij bekend dat de regio's Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord vanaf zondagavond officieel worden opgeschaald naar de categorie 'zorgelijk'.

Janneke Bosch Geschreven door

Een samenvatting van de persconferentie:

