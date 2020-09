Extra coronamaatregelen in Brabant-Noord: speciale winkeltijden voor kwetsbare groepen

De veiligheidsregio's Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant worden coronarisicogebied met het risiconiveau 'zorgelijk'. Het risiconiveau van beide veiligheidsregio's was 'waakzaam'. De bijbehorende maatregelen gaan zondagavond om 18.00 uur in. Daarbij horen strengere maatregelen om het aantal besmettingen af te remmen. Behalve deze landelijke richtlijnen, heeft de Veiligheidsregio Brabant-Noord enkele aantal aanvullende regels ingesteld.

Zo komen er bepaalde tijden waarop bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten terechtkunnen bij gemeentehuizen, bibliotheken of zwembaden. Verder worden ook musea, winkels en supermarkten gevraagd om dergelijke uren in te stellen.

Dat er strengere maatregelen aan zaten te komen was eerder deze week al uitgelekt. In deze twee regio's gelden dezelfde maatregelen als in de andere regio's die al het risiconiveau zorgelijk hebben.