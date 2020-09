Risiconiveau Oost-Brabant naar zorgelijk, bevestigt premier Mark Rutte

De veiligheidsregio's Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant worden coronarisicogebied met het risiconiveau 'zorgelijk'. Dat heeft premier Rutte vrijdagmiddag officieel meegedeeld tijdens een persconferentie. Het risiconiveau van beide veiligheidsregio's was 'waakzaam'. De bijbehorende maatregelen gaan zondagavond om 18.00 uur in.

Dat deze maatregel er aan zat te komen was eerder deze week al uitgelekt. In deze twee regio's gelden dezelfde maatregelen als in de andere regio's die al het risiconiveau zorgelijk hebben.