Frans Derks (89) overleden: oud-scheidsrechter was vooral bekend door zijn te krappe broekje

Frans Derks (foto: ANP).

Op 89-jarige leeftijd is vrijdag in zijn woonplaats Breda oud-scheidsrechter Frans Derks overleden. Derks vergaarde landelijke bekendheid tussen 1956 en 1978 in het betaald voetbal omdat hij altijd in een te kort en te krap scheidsrechtersbroekje de wedstrijden floot.

Ronald Strater & Bert van Doorn Geschreven door

Derks is na een kort ziekbed overleden, laat een neef vrijdagavond aan Omroep Brabant weten. "Hij heeft een mooi leven gehad."

Flamboyante persoonlijkheid

Nederland leerde Frans Derks kennen als een flamboyante persoonlijkheid. Als scheidsrechter dwong de Bredanaar respect af bij voetballers door ze vooral mondeling op hun nummer te zetten. Gele en rode kaarten had hij daar niet voor nodig. Derks floot nog steeds elk jaar één wedstrijd, namelijk het vriendschappelijke duel tussen Oud-NAC en hockeyclub Zwart-Wit op nieuwjaarsdag.

Frans Derks als scheidsrechter in een kenmerkende outfit.

Derks was tijdens zijn actieve carrière een van de bekendste arbiters van Nederland en niets was te gek. Zo nam hij bijvoorbeeld in 1973 twee singeltjes op: 'De gele kaart' en 'We gaan naar Múnchen'. Een jaar later zong hij met Willem van Hanegem het lied 'Ik ben ik, jij bent jij.

Gedecoreerd

Nadat hij als scheidsrechter was gestopt, bleef Derks actief in de voetbalwereld. Hij was als bestuurder onder meer actief bij NAC, FC Dordrecht en de Coöperatie Eerste Divisie. Ook was de Bredanaar tussen 1978 en 1994 voorzitter van de ter ziele gegane volleybalvereniging Brevok uit Breda.

Op 30 november 2009 werd Frans Derks gedecoreerd als Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn bijzondere diensten in de voetbalsport en zijn grote maatschappelijke inzet. 1 november zou hij negentig jaar oud zijn geworden.

Derks als scheidsrechter bij de wedstrijd Feyenoord - Ajax (1-1) in 1976.