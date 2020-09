Eindelijk is er een pontje voor tractoren en vrachtverkeer bij Grave, maar wel veel te laat

Landbouwvoertuig op de pont bij Grave vergroot

Sommige boeren waren anderhalf uur per rit extra kwijt door de sluiting van de John S. Thompsonbrug bij Grave voor zwaar verkeer. Nu is er eindelijk een oplossing: een pontje speciaal voor tractoren. Maar volgens boerenbelangenorganisatie ZLTO is het mosterd na de maaltijd. “Het heeft zolang geduurd dat de maisoogst zo goed als voorbij is”, zegt Hans Vermeulen van de ZLTO.

Tom Berkers & Dirk Verhoeven Geschreven door

De John S. Thompsonbrug bij Grave krijgt een nieuwe lik verf en de constructie wordt opgeknapt. Het onderhoud brengt de nodige maatregelen met zich mee. Vrachtverkeer, bussen en landbouwverkeer boven de 10.000 kilo mogen tijdens de verbouwing niet over de brug. “Voor veel boeren rondom Grave is de brug juist heel belangrijk, omdat zij landbouwgrond aan de andere kant van de Maas hebben. Zeker tijdens het oogstseizoen rijdt er normaal veel landbouwverkeer over de brug”, aldus Vermeulen.

Omrijden

Frank Megens is loonwerker in Schaijk bij Loonbedrijf Peter Loeffen: “Nu de brug dicht is rijden de kleine tractoren over de brug bij Ravenstein, maar grotere landbouwvoertuigen moeten anderhalf uur omrijden naar de pont bij Demen. Daar komt bij dat als er een maisdorser bezig is, we veel meer wagens inzetten om alles af te voeren en dat kost geld.” Volgens eigenaar Peter Loeffen heeft hem dit veel ondertussen al veel geld gekost. "Ik heb het niet uitgerekend, maar het moeten duizenden euro's zijn."

Wachten op privacy instellingen...

Deze omleidingsroute kostte dus te veel tijd en geld en daarom zijn organisaties voor agrarisch ondernemers meteen na de afsluiting van de brug in overleg gegaan met Rijkswaterstaat. Samen kwamen ze op het idee van het pontje. Maar ondanks de oplossing is Vermeulen toch niet tevreden: “Het heeft allemaal veel te lang geduurd. De oogst van de mais is al bijna klaar en dit heeft de boeren veel tijd en geld gekost. Begin september hadden we het er over en zeiden we dat ze echt haast moesten maken, nu is hij er eind september en is de maisoogst bijna voorbij.”

Langzaam

Megens probeerde het pontje vrijdag voor het eerst met een tractor en heeft ook nog wel wat verbeterpunten: “De overgang van het land naar de pont moet vlakker om er goed over te kunnen. Daarnaast kost het allemaal nog wel erg veel tijd. Het duurt even voordat het pontje er is. Het aanleggen kost tijd, dan ben je nog een tijdje aan het varen. Het omrijden kost natuurlijk ook veel tijd, maar dit is toch ook niet echt snel."

Het veerpontje gaat in ieder geval dertig dagen varen, totdat de oogstperiode helemaal voorbij is.