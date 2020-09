Kletsnatte logeerpartij in het Efteling-sprookjesbos: 'Weinig slaap maar het was fantastisch'

Slapen in een doorweekt tentje. (Foto: Marga van Boxtel-Van de Heuvel) Foto: Marga van Boxtel-Van de Heuvel Volgende Vorige vergroot 1/2 Slapen in een doorweekt tentje. (Foto: Marga van Boxtel-Van de Heuvel)

Slapen in het Sprookjesbos tussen Roodkapje en Langnek. Marga van Boxtel-Van de Heuvel uit Vinkel bracht als winnares van een prijsvraag van de Efteling dit weekend de nacht door in het attractiepark, samen met elf familieleden en vrienden. Ondanks de hoosbuien hadden ze een fantastische tijd in hun tentjes van karton, compleet met warme sokken.

Bijna 35.000 mensen deden mee aan de wedstrijd. In totaal werden drie gezelschappen gekozen die in de Efteling mochten slapen: onder de achtbaan De Vliegende Hollander, bij de familie-achtbaan Max & Moritz en in het Sprookjesbos.

Marga deed mee aan de wedstrijd voor haar 11-jarige dochter Filijne, die een groot fan is van de Efteling. "Ze heeft alle boeken van het Sprookjesbos, voor haar was dit echt een droom die werkelijkheid werd."

Tentjes van karton

Voor Marga en de andere logees stonden zes tentjes opgesteld tussen de sprookjesfiguren. De tenten waren van karton, en dat maakte de nacht net een tikkeltje spannender, want de regen viel urenlang met bakken uit de lucht.

"Ja, die regen gooide een beetje roet in het eten", vertelt Marga zondagmorgen. "Het had veel mooier kunnen zijn, want overal lagen spelletjes voor de kinderen klaar, van tafeltennis tot bordspellen en een springtouw. Daar hebben we geen gebruik van kunnen maken. In plaats daarvan zijn we om tien uur 's avonds in onze pyjama naar de tent gerend. We waren door- en doornat."

Tentje van karton. (Foto: Efteling) vergroot

Warme sokken en paraplu's

Koud heeft de familie het niet gehad. "Voor iedereen lag een paar warme sokken klaar, plus paraplu's", aldus Marga. "Onze natte spullen konden we in speciale zakken doen. Wel werden de tentjes na verloop van tijd kletsnat. Mijn zus, met wie ik samen sliep, moest best vaak naar de wc en zij heeft op een gegeven moment het voorste deel van de tent gewoon weggezet, zo doorweekt was dat deel. Toen hadden we een open tent."

Stilletjes langs Doornroosje

De dag begon al om tien uur 's morgens, waarna de prijswinnaars de hele dag door het park mochten struinen. 's Avonds volgde een diner bij Ravelein. Daarna werd het gezelschap heel stilletjes langs Doornroosje en de wachters geleid, om ze niet wakker te maken. Bij het slaapverblijf was de Efteling Kids Radio, waar op verzoek plaatjes werden gedraaid.

Foto: Marga van Boxtel-Van de Heuvel vergroot

Het interieur van de slaapvertrekken was volledig in stijl ingericht, en met verschillende thema's, zoals Langnek en de Draak. "Overal lagen kussentjes, diamanten en goudstukken", aldus Marga. "En Roodkapje zat om ons bedlampje heen gewikkeld."

Helemaal fit zijn ze niet en de oogjes zijn klein door het slaapgebrek, maar daar zien ze de lol wel van in. "Het was één groot avontuur, onvergetelijk gewoon."