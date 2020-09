Zware knieblessure voor Maxi Romero: PSV-spits rest van het seizoen uitgeschakeld

Maxi Romero heeft een zware knieblessure opgelopen in het Europa League-duel met NS Mura. De PSV-spits mist hierdoor de rest van het seizoen, dat nog maar net begonnen is.

Veel pech

De Argentijn scoorde vorig weekend in blessuretijd de bevrijdende 2-1 voor PSV in het duel met FC Emmen. Dat was zijn eerste treffer in Eindhovense dienst. Het verblijf van Romero in Eindhoven is tot dusverre allesbehalve gelukkig. Hij had sinds zijn komst in 2017 te maken met blessures.