Franse automobilist met vuurwapen aangehouden op A16, politie lost waarschuwingsschot

Een Franse automobilist is vrijdagmiddag op de A16 vlakbij de grensovergang Hazeldonk aangehouden op verdenking van wapenbezit. Daarbij loste de politie op de snelweg een waarschuwingsschot.

De politie was kort daarvoor getipt dat de 36-jarige Fransman met een vuurwapen in de auto onderweg zou zijn. Nadat zijn auto tot stoppen was gedwongen, ging de politie daarom behoedzaam te werk bij zijn aanhouding.