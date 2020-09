Ontbijt Mug-cake - Smakelijk recept uit 'Lekker Weekend!'

Recept Smakelijk vergroot

Elke zaterdagochtend hoor je in het radioprogramma Lekker Weekend! kort na halfelf een chefkok over een Brabants streekproduct. Zaterdag 26 september hoorde je Marcel Näring. Hij koos deze keer voor een mug cake, ook wel een “cake in een mok” is een cakeje dat in ongeveer 2 minuten klaar is.

Als je aan een mug-cake denkt, denk je waarschijnlijk gelijk aan een ongezond cakeje, maar deze mug-cake is gezond en ideaal als ontbijt. De mug-cake wordt geserveerd met heerlijk boerenyoghurt van zuivelboerderij De Kern uit Drunen. Zij maken al 40 jaar gebruik van volle melk voor de bereiding van hun boerenyoghurt, waardoor hun yoghurt heerlijk romig is.



Ingrediënten:

1 banaan

1 ei of 30 gram eiwit

3 eetlepels havermout

1 theelepel kaneelpoeder

8 stuks bramen

½ eetlepel honing

2 eetlepels boerenyoghurt

Bereidingswijze:

Prak de banaan fijn in een grote koffiemok Prak hier de havermout, de honing en het kaneelpoeder doorheen Voeg het ei toe en roer alles tot een geheel Laat 5 bramen in het beslag zakken Zet de mok in de magnetron op het hoogste vermogen en laat deze 2 minuten staan Zorg dat je het mengsel goed ziet rijzen tot bovenin de koffiemok Haal de mok uit de magnetron en draai de mok om zodat het cakeje los komt en op je ontbijtbordje valt Serveer het cakeje met de boerenyoghurt en wat bramen.

Eet smakelijk!

Toepassingen:

Als ontbijt, tussendoortje of lunch

Je kunt oneindig variëren met de ingrediënten