'Frans Derks was de playboy onder de scheidsrechters, en zo gedroeg hij zich ook'

Voetbalscheidsrechter Frans Derks behoorde tot de buitencategorie, meent Jan Poortvliet (foto: ANP).

Met Frans Derks verliest de Nederlandse voetbalwereld een van de meest kleurrijke scheidsrechters. De flamboyante Bredanaar overleed vrijdag, hij werd 89 jaar oud. De ex-internationals René van de Kerkhof en Jan Poortvliet halen met een glimlach herinneringen aan hem op.

"Als je het over scheidsrechters hebt, was Frans een van de eerlijkste figuren die je kon meemaken", vertelt Poortvliet. "Rechtlijnig, maar altijd goed voor een dolletje hier en daar. En eigenwijs!"

Anekdote

Als scheidsrechter kon Derks hem weleens dwars zitten. "Maar uiteindelijk zijn dit de mensen waar het in het voetbal om gaat", vindt de oud-verdediger van PSV. "Hij durfde ook wat tegen je te zeggen. Ik maakte weleens een overtreding en riep dan weleens wat, als de scheids floot. Dan was ik even kwaad. Maar dan maakte hij zo'n typische Frans Derks-opmerking waarbij je dacht: ja, je hebt ook wel gelijk. Laat maar gaan."

Helmonder René van de Kerkhof kan zich ook nog zo'n anekdote herinneren, van een thuiswedstrijd waarbij Derks scheidsrechter was. "Ik had het vaak aan de stok met hem, maar wel altijd positief", vertelt de vleugelaanvaller die onder meer bij PSV furore maakte. "Ik vertelde hem tijdens die wedstrijd dat hij er geen zak van kon. Toen ik later een enorme kans kreeg en miste, kwam hij langs me lopen en toen zei hij dat hij die bal er wél had ingeschoten. Met zijn zwakke been nog wel! Ik weet niet welk been hij bedoelde, haha. Zo was Frans. Zo iemand missen we in het hedendaagse voetbal. Kleurrijke scheidsrechters die de feeling hebben om een wedstrijd goed te leiden. Frans was een en al top."

'Hij was van de buitencategorie'

Poortvliet benadrukt dat Derks ook altijd objectief was. "Als we naar Ajax gingen en onze Volendamse vriend zou fluiten, wisten we dat we een moeilijke middag zouden krijgen. Als je Derks had, wist je: die voor allebei de partijen. Je wist ook hoe hij zou fluiten. Daar hoefde je niet naar om te kijken."

Derks was wel een opvallende vogel. Het strakke broekje waarin hij zijn wedstrijden leidde, is memorabel. "Geweldig toch? Hij was een soort playboy onder de scheidsrechters. Zo zag hij er ook uit en zo gedroeg hij zich ook. We accepteerden dat ook, omdat hij van de buitencategorie was. Hij was denk ik het beste wat we hadden in die tijd. We hadden nog wel een paar fenomenen zoals Charles Corver, maar ik vind dat Frans echt een standbeeld verdient."