Oosterhoutse bakker voorkwam inbraak bij buren, maar is nu zelf de sjaak

Bakker Werner voorkomt inbraak bij kledingzaak. (eigen foto) vergroot

Oosterhoutse bakker Werner Diepstraten kon zijn overburen beschermen van crimineel gespuis, maar niet zijn eigen winkel. Drie maanden nadat hij inbrekers wegjoeg bij een kledingwinkel in de Arendstraat is vrijdagnacht zijn bakkerij leeggeroofd. "Al het geld waar we hard voor werken, is weg.''

De 50-jarige bakker en eigenaar van een Bakker Bart-filiaal had geen leuk begin van zijn werkdag, die rond middernacht begon. Bij binnenkomst stuit hij op lege kassalades en lege kluis. "Dit is knap vervelend, laat ik het maar netjes zeggen. Hoe ze via de achterkant naar binnen zijn gekomen, is nog een raadsel."

Volgens Diepstraten kon hij vannacht flink vloeken toen hij zag hoe het hard verdiende geld van de zaak was verdwenen. Maar in tegenstelling tot op 22 juni had dat gevloek nu geen zin. Op die zomernacht verjoeg de bakker namelijk twee overvallers door te schelden. 'Verdomme, niet weer, hè!', riep de man succesvol naar het duo dat bij kledingwinkel Crivaldi binnen wilde komen. De boeven waren dusdanig geschrokken dat ze het hazenpad namen.

Diepstraten heeft vaker de pech om met inbrekers te maken te hebben. Een paar maanden geleden wisten dieven ook zijn huis binnen te dringen. ''Ik hoop dat het allemaal puur toeval is." De bakker heeft de inbraak van afgelopen nacht snel uit zijn hoofd moeten zetten. ''Om zes uur komen de eerste klanten, dus we zijn ondanks de ellende door gaan bakken."