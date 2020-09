Coronanieuws: Aantal coronabesmettingen stijgt met bijna 3000

Hugo de Jonge en Mark Rutte (foto: ANP) vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

Vanaf zondagavond zes uur zijn in Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost strengere coronamaatregelen van kracht.

Een vrouw is zondag mishandeld in de trein van Utrecht naar Den Bosch, omdat ze haar mondkapje niet goed zou hebben gedragen.

De NS krijgt in november betalingsproblemen als de beloofde coronasteun er dan nog niet is, zegt topman Roger van Boxtel.

Het coronadashboard meldt zondag bijna 3000 nieuwe besmettingen, waarvan 332 in Brabant

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

14.36 - 127 coronapatiënten op IC

Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt, is nu 617, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 62 meer dan zaterdag. Van hen liggen er 490 op verpleegafdelingen. Op de ic liggen dus 127 patiënten, en dat zijn er 5 meer dan de dag ervoor.

"De forse stijging van het aantal opgenomen covidpatiënten ligt in de lijn van de verwachting", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg LNAZ. "Wij houden rekening met een vergelijkbare verdere stijging in de komende week. De combinatie met de reguliere zorg zal in de komende week een uitdaging vormen voor de ziekenhuizen."

14.15 - Nieuwe cijfers coronadashboard

Het aantal coronabesmettingen is tussen zaterdagochtend en zondagochtend gestegen met 2995 en dat is een nieuw dagrecord. Zaterdag was de toename 2713. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 8 en het aantal ziekenhuisopnames met 37.

In Brabant steeg het aantal vastgestelde besmettingen in de afgelopen 24 uur met 332. Er werd in onze provincie één nieuwe patiënt opgenomen in het ziekenhuis en er zijn geen coronadoden gemeld.

13.33 - NS wacht op coronasteun

Het is 'ridicuul' dat het de ministeries van Infrastructuur en Financiën nog niet gelukt is om de coronasteun aan de NS over te maken. Dat zegt vertrekkend NS-topman Roger van Boxtel in het tv-programma Buitenhof. Volgens hem zijn de ministeries nog steeds 'aan het soebatten' over hoe en wanneer het geld wordt overgemaakt. Van Boxtel zegt dat de verliezen voor de NS zonder deze steun ongeveer een miljard euro bedragen. Als het beloofde geld er in de eerste week van november nog niet is, krijgt de NS betalingsproblemen, zegt hij.

Wachten op privacy instellingen...

12.27 - Grote verschillen in aantal uitgedeelde coronaboetes

De ene regio blijkt veel strenger te zijn dan de andere als het gaat om het uitdelen van coronaboetes. Dit meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van het Openbaar Ministerie (OM). Zo zijn in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid opvallend veel boetes uitgeschreven, maar in het noorden en oosten van het land relatief weinig.

Een aantal gemeenten springt er boven uit: zo werden in Zaltbommel tot 13 september in totaal 118 boetes uitgedeeld.

12.05 - Vrouw in trein mishandeld na discussie over mondkapje

Een vrouw is zondag in de trein van Utrecht naar Den Bosch flink mishandeld. Een medereiziger trok het slachtoffer aan haar haren, sloeg en schopte haar. De vrouw zou volgens de man die haar belaagde haar mondkapje niet goed hebben gedragen.

11.28 - Ook de gemeente Asten benadrukt de strengere maatregelen die vanaf 18.00 gelden:

Wachten op privacy instellingen...

11.20 - Breda krijgt een nieuwe teststraat op het parkeerterrein naast het Amphia Ziekenhuis aan de Langendijk

Wachten op privacy instellingen...

11.00 - Toezichthouders mishandeld en vastgehouden in café Medemblik

De uitbater van een café in het Noord-Hollandse Medemblik is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden, nadat twee gemeentelijke toezichthouders in de zaak werden bedreigd met de dood, mishandeld en tegen hun wil vastgehouden. Een van de toezichthouders raakte lichtgewond, zo meldt de politie.

De toezichthouders controleerden het café even na middernacht op de naleving van de coronamaatregelen. Daarbij merkten ze onder meer op dat er onvoldoende afstand werd gehouden. Ook bleek er te worden gerookt.

De eigenaar van het café merkte de controleurs op, en ging met ze in gesprek. Dat liep dusdanig uit de hand dat de controleurs werden bedreigd met de dood, werden mishandeld en tegen hun wil werden vastgehouden in het café. De telefoon van de controleurs werd ook afgepakt door cafégangers, die foto's hebben verwijderd.

09.00 - Vrijwel elke gemeente kent nu besmettingen

Niet alleen het totaal aantal coronabesmettingen neemt de laatste weken hard toe. Het virus duikt ook op steeds meer plekken in het land op. Het coronavirus treft niet alleen haarden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, maar ook kleine gemeenten waar het de afgelopen maanden rustig was.

In de afgelopen zeven dagen is het virus vastgesteld in 350 van de 355 gemeenten in Nederland. De Friese Waddeneilanden Ameland, Schiermonnikoog en Vlieland zijn de enige drie gemeenten waar nog geen enkele inwoner positief is getest. Ook in het Groningse Delfzijl en het Limburgse Vaals kwamen er tussen zaterdag en zaterdag geen nieuwe besmettingen bij. In de week ervoor, tussen 12 en 19 september, werd het virus vastgesteld in 343 gemeenten.

Amsterdam telt de meeste besmettingen. De teller stond zaterdag op 11.553. Dat is vier keer zo veel als twee maanden geleden. Rotterdam telt 8771 bevestigde besmettingen en Den Haag 6358. Utrecht, Nijmegen, Tilburg, Almere, Eindhoven, Breda en Maastricht hebben ook meer dan duizend geregistreerde besmettingen.

03.30 - Strenge regels gaan om 18.00 uur in

Kroegen moeten eerder sluiten en de groepsgrootte van veel bijeenkomsten wordt beperkt tot vijftig in nog eens acht veiligheidsregio's. De strengere regionale coronamaatregelen werden vorige week al van kracht in zes grootstedelijke gebieden, vanaf zondagavond zes uur komen daar nog acht veiligheidsregio's bij. Tot die regio's behoren onder meer Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost.

01.25 - Restaurant in Den haag ontruimd

Restaurant Samen in Den Haag is zaterdagavond ontruimd omdat er te veel gasten binnen zouden zitten. Het all-you-can-eat-restaurant langs de A13 voldeed hiermee niet aan de coronaregels, meldt Omroep West. "We hadden zo'n tweehonderd gasten binnen zitten toen de handhavers van de gemeente en de politie binnenkwamen", zegt een medewerker van het restaurant. Volgens hem voldeed het restaurant aan de afspraken die met de gemeente waren gemaakt.