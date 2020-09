Coronanieuws: strengere maatregelen zondagavond van kracht in Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost

Hugo de Jonge en Mark Rutte (foto: ANP) vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Vanaf zondagavond zes uur worden in Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost strengere coronamaatregelen actief.

Maandag start in de teststraat in Breda een onderzoek naar de betrouwbaarheid en toepasbaarheid van een sneltest.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

03.30

Kroegen moeten eerder sluiten en de groepsgrootte van veel bijeenkomsten wordt beperkt tot vijftig in nog eens acht veiligheidsregio's. De strengere regionale coronamaatregelen werden vorige week al van kracht in zes grootstedelijke gebieden, vanaf zondagavond zes uur komen daar nog acht veiligheidsregio's bij. Tot die regio's behoren onder meer Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost.

01.25

Restaurant Samen in Den Haag is zaterdagavond ontruimd omdat er te veel gasten binnen zouden zitten. Het all-you-can-eat-restaurant langs de A13 voldeed hiermee niet aan de coronaregels, meldt Omroep West. "We hadden zo'n tweehonderd gasten binnen zitten toen de handhavers van de gemeente en de politie binnenkwamen", zegt een medewerker van het restaurant. Volgens hem voldeed het restaurant aan de afspraken die met de gemeente waren gemaakt.