Man overlijdt nadat hij met auto botst op boom in Tilburg

Een automobilist is zondagochtend overleden nadat hij met zijn auto op een boom botste langs de Sweelincklaan in Tilburg. Het ongeluk gebeurde rond zes uur. Er zou geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken zijn.

Tweede ongeluk in korte tijd

Een getuige wijst erop dat donderdagnacht ook al een auto op deze boom botste. Toen ging het om een politieauto. De agente die daarin reed, was met spoed onderweg was naar een klus in Moergestel.