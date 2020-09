Vrouw in trein mishandeld nadat ze mondkapje even omhoog doet om te drinken

Station 's-Hertogenbosch. (Archieffoto) vergroot

Een vrouw is zondag in de trein van Utrecht naar Den Bosch flink mishandeld. Een medereiziger trok het slachtoffer aan haar haren, sloeg en schopte haar. Dit nadat de vrouw even haar mondkapje omhoog deed om wat te drinken. Dit laat een wijkagent zondag weten. "Het ging nergens over", zegt hij.

"De man sprak de vrouw aan toen ze haar mondkapje omhoog deed. Toen zij uitlegde dat ze even wat dronk, ging hij compleet uit zijn plaat", vertelt de wijkagent. De man werd in Den Bosch aangehouden.

De politie had al contact gehad met de NS. "We wisten precies waar in de trein we moesten zijn", legt de wijkagent uit. "Toen wij de verdachte aanhielden, was hij vrij rustig." Maar dat was volgens hem even eerder dus een heel ander verhaal.

Enorm geschrokken

Het slachtoffer en ook andere reizigers in de trein zijn volgens hem enorm geschrokken. "Gelukkig hebben we ze kunnen geruststellen. Ze waren blij ons te zien."