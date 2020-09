Foutje leidt tot monsterscore in amateurvoetbal: 56-0

Het voetbalseizoen is weer begonnen en dus komen er ook wekelijks de gekste uitslagen voorbij. Deze bijvoorbeeld van Internos 6 tegen Gilze 2: 56-0.

Natuurlijk meteen even gebeld met de club uit Etten-Leur, want zo'n uitslag kan bijna niet. Want dat betekent elke anderhalve minuut een goal en dat 90 minunten lang. Dat lijkt onmogelijk.