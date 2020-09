‘Kwalijk en onbehoorlijk’: OM boos over documentaire Johan van Laarhoven

De filmposter met de voormalige Bredase hoofdofficier Van der Voort (foto: KRO NCRV) vergroot

De zesdelige tv-documentaire over de Tilburgse coffeeshophouder Johan van Laarhoven is slecht gevallen bij het Openbaar Ministerie (OM). "Advocaten krijgen alle ruimte voor hun kritiek en wij komen er bekaaid vanaf", is de boodschap van het OM. Bovendien wordt een officier van justitie uitgemaakt voor ‘varken’ en ‘idioot’ en dat vindt het OM kwalijk.

"Het Openbaar Ministerie neemt afstand van de tendentieuze en suggestieve toon met name van de voice-over teksten in de serie ‘Cannabis’ die vanaf 30 september wordt vertoond op NPO2." Zo luidt de eerste regel van een persbericht dat zondag is verspreid.

'Eenzijdig'

Het OM zegt dat het in 2018 een uitnodiging kreeg om mee te werken aan deze serie. De makers zouden toen tegen het OM hebben gezegd wat de reden was voor die uitnodiging: het verhaal rond Johan is te eenzijdig. Advocaten waren Johan aan het ‘afschilderen als halve heilige die slachtoffer is geworden van een nietsontziend vervolgingsbeleid’.

Daarom besloot het OM de kans te grijpen om het eigen verhaal te vertellen. Maar dat pakte anders uit. "Een aantal advocaten komt veelvuldig aan het woord in de serie en krijgt alle ruimte om kritiek te spuien op het OM en op de betrokken officieren van justitie. (..) De serie laat bepaald geen ‘uitgebalanceerd beeld’ zien van de zaak-Van Laarhoven", schrijft het openbaar ministerie.

'Varken'

Helemaal niet te spreken is het OM over enkele incidenten rond de zaaksofficier Peter Snijders. Zijn stem is in de serie ook te horen in telefoongesprek. Dat is volgens het OM stiekem opgenomen. Snijders wordt zonder dat hij het zelf hoort, door de broers Van Laarhoven een ‘varken’ en ‘idioot’ genoemd. Het OM vindt dat ze te daarmee te veel op de persoon spelen. "Dat het OM dit onbehoorlijk vindt, is zacht uitgedrukt."

In het persbericht wijst het Openbaar Ministerie erop dat beide broers en nog een groepje andere medewerkers van de coffeeshops worden verdacht van gesjoemel met de boekhouding van 2002 tot 2014. Daarmee zouden ze hun werkelijke omzet hebben verhuld. Die was volgens de politie veel groter dan wat werd opgegeven aan de belastingdienst. Het gaat om meer dan tien miljoen euro, zegt het OM. Een deel van de verdachten is al akkoord gegaan met een schikking.

Rechtszaak in 2021

Zondag werd ook bekend dat de rechtszaak tegen Johan en Frans van Laarhoven en de andere verdachten dit jaar niet meer wordt opgestart. Het was al wel duidelijk dat Johan van Laarhoven bezwaar heeft gemaakt tegen de dagvaarding. Dat bezwaar wordt op 20 januari 2021 behandeld door de rechtbank in Breda.

Daarna is er op 10 en 11 februari een regiezitting over de strafzaak waarop wordt beslist wat er nog moet gebeuren voordat het proces echt kan beginnen.

De tv-serie over Johan van Laarhoven heet 'Cannabis' en is vanaf woensdag wekelijks te zien op NPO2.