Burgemeester geeft harde kern Willem II geen enkele ruimte meer: 'Afspraken maken is onmogelijk'

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg geeft geen enkele ruimte meer aan de harde kern van Willem II om in de stad een feestje te vieren. Dit nu afspraken maken met hen niet mogelijk is gebleken.

Weterings blijft erbij dat het een weloverwogen besluit was om de fans bij elkaar te brengen op het Olympiaplein voor de Euroscoop. "Wat we onvoldoende hebben ingeschat is het effect van de beelden", zei hij in het programma. Ze werden volgens hem snel snel online gedeeld en riepen bij bijvoorbeeld zorgmedewerkers en politieagenten veel vragen op. "Dat begrijp ik heel goed", aldus Weterings.

'Wij een feestje, jullie geen problemen'

De burgemeester ontkende zondag desgevraagd dat hij door de supporters was gechanteerd: wij een feestje, jullie geen problemen in de stad. De vraag was volgens hem of het mogelijk was met de fans afspraken te maken over een feestje met inachtneming van de coronaregels. "Dat bleek uiteindelijk niet te kunnen", zei hij.