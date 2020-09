Grote verschillen tussen uitdelen van coronaboetes: 330 in Tilburg, 0 in Waalwijk

De ene gemeente in onze provincie slingert veel vaker iemand op de bon voor het overtreden van de coronaregels dan de andere. Dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) die RTL Nieuws in handen heeft.

De cijfers gaan over boetes die zijn uitgedeeld door agenten of boa's aan mensen die zich bijvoorbeeld niet hielden aan de regels voor de grootte van groepen of het houden van anderhalve meter afstand. Volwassenen moeten 390 euro betalen voor zo'n bekeuring.