Coronanieuws: extra maatregelen vanwege verhoogd veiligheidsrisico Oost-Brabant gaan zondagavond in

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de regio's Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost worden vanaf zondagavond zes uur regionale coronamaatregelen van kracht.

Afgelopen etmaal zijn er 2777 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Brabant telt 324 nieuwe besmettingen.

De hoogte van de coronaboete blijft vooralsnog 390 euro.

18.25 Eindhovense burgemeester wil mondkapjesplicht

Er moet een mondkapjesplicht komen in supermarkten, tuincentra, bouwmarkten en restaurants in Nederland. Dat vindt de Eindhovense burgemeester John Jorritsma. "Duidelijk is dat er geen enkele medische noodzaak is om mondkapjes te dragen”, zegt hij tegen het Eindhovens Dagblad. "Met een mondkapjesplicht op plekken waar heel veel mensen samen komen, creëren we het bewustzijn dat we er alles aan moeten doen om het verspreiding van het virus tegen te gaan en dat we alle regels gewoon na moeten leven.”

18.10 Ook extra grote terrassen in Tilburg tijdens de winter

De grotere terrassen in Tilburg mogen ook deze winter blijven staan. Op onder meer de Heuvel staat nu veel grotere terrassen. Deze terrassen zijn wel aan regels gebonden. Overkappingen zijn toegestaan, maar tenten niet.

17.50 Café d’n Egelantier in Someren dicht wegens coronabesmetting

Café d’n Egelantier in Someren gaat per direct dicht wegens coronabesmetting van een personeelslid en bezoeker. In nauw overleg met de eigenaar van dit café en burgemeester Dilia Blok van de gemeente Someren heeft de eigenaar besloten per direct de deuren van Café d’n Egelantier te sluiten en minimaal tien dagen in quarantaine te gaan.

17.35 Veiligheidsberaad bespreekt landelijke maatregelen

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, bespreken maandag of mensen met contactberoepen zoals kappers en fysiotherapeuten verplicht een mondkapje moeten gaan dragen. Ook een algemene registratieplicht in alle publieke gelegenheden komt aan de orde, net als plastic maskers voor bedienend personeel in de horeca.

17.25 André Rieu blaast kerstconcerten Maastricht

André Rieu blaast zijn kerstconcerten in het MECC in Maastricht af in verband met de coronapandemie. De concerten van Rieu en zijn Johann Strauss Orkest worden een jaar uitgesteld tot 18 en 19 december 2021. Dat maakte het MECC vrijdag bekend.

16.40 Aantal opgenomen coronapatiënten loopt verder op

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen blijft stijgen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 547 patiënten vanwege het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds begin juni en een verdubbeling ten opzichte van vorige week.

Op de verpleegafdelingen liggen 431 coronapatiënten, 36 meer dan op donderdag. Het aantal mensen op de speciale corona-intensivecareafdelingen steeg van 106 naar 116. In totaal steeg het aantal opgenomen patiënten met 46.

Vanwege het stijgende aantal patiënten worden sinds woensdag weer mensen verplaatst naar andere regio's. Dat is afgelopen etmaal vijftien keer gebeurd.

16.30 Samenvatting persconferentie Mark Rutte

In de wekelijkse persconferentie van premier Rutte na afloop van de ministerraadvergadering ging hij naar onder meer in op de feestende Willem II-fans in Tilburg en maakte hij bekend dat de regio's Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord vanaf zondagavond officieel worden opgeschaald naar de categorie 'zorgelijk'. Kijk hieronder de samenvatting terug.

16.25 Rutte: stroperige regionale maatregelen beperken schade economie

Het kabinet sluit landelijke maatregelen niet uit, maar de coronaregels worden voorlopig vooral per regio aangescherpt. Premier Mark Rutte houdt vast aan dat beleid. Landelijke maatregelen komen minder snel tot stand, maar zijn schadelijker voor de economie, aldus de minister-president.

"Ja, het is waar dat dit iets stroperiger is", gaf Rutte toe in zijn persconferentie na de ministerraad. Daarin kondigde hij voor acht nieuwe regio's maatregelen aan, na uitvoerig overleg met de verantwoordelijke burgemeesters. Dat betekent dat 14 van de 25 veiligheidsregio's op 'zorgelijk' staan.

16.12 Rutte: 'Buitengewoon onverstandig wat in Tilburg gebeurde'

Rutte heeft geen goed woord over voor de Tilburgse fans van Willem II die donderdagavond samen aan het feesten waren op een plein in Tilburg. "Als ik die beelden zie dan denk ik, ja jongens, dit is zó buitengewoon onverstandig om met zoveel mensen op een kluitje te staan."

16.05 Mogelijk snel extra maatregelen in drie grootste steden

Premier Mark Rutte sluit niet uit dat de drie grootste steden in de Randstad op korte termijn extra maatregelen moeten nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het kabinet heeft daarover advies gevraagd aan het Outbreak Management Team (OMT), waarin deskundigen zitten. Het aantal besmettingen loopt de laatste weken vooral sterk op in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

15.55 Brabantse risicogebieden

De veiligheidsregio's Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant worden corona-risicogebied. Dat meldt premier Rutte tijdens een persconferentie. Kroegen moeten daar 's avonds vroeger dicht en de groepsgrootte van veel bijeenkomsten wordt beperkt tot vijftig.

De regionale coronamaatregelen gaan vanaf zondagavond zes uur gelden. In de loop van de middag zullen meer specifieke maatregelen door de burgemeesters van Den Bosch en Eindhoven bekend worden gemaakt.

Andere nieuwe regio's waar strengere maatregelen gaan gelden zijn: Groningen, Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek, Gelderland-Zuid, Zuid-Holland Zuid en Flevoland. Vorige week werden met name in de Randstad al regionale coronamaatregelen ingesteld.

Risiconiveau's per regio. vergroot

15.51 Nieuwe testlocatie Breda

Medio oktober opent de GGD West-Brabant een nieuwe locatie waar mensen getest kunnen worden op corona. Deze zal worden ingericht op het parkeerterrein naast Amphia Langendijk in Breda. Deze testlocatie vervangt de huidige testlocatie bij het stadion van NAC in Breda.

15.45 Persconferentie na ministerraad

Om kwart voor vier begon de wekelijkse persconferentie van premier Rutte na afloop van de ministerraadvergadering. Daarin ging hij onder meer in op de feestende Willem II-fans in Tilburg donderdagavond. Kijk hier de samenvatting terug.

15.35 Hoogte coronaboetes blijft vooralsnog hetzelfde

De hoogte van de coronaboete blijft vooralsnog op 390 euro. Het kabinet heeft besloten het gesprek over een mogelijke verlaging eerst aan te gaan met de Tweede Kamer. Dat lieten de ministers Ferd Grapperhaus (Justitie) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) vrijdag weten na afloop van de ministerraad.

Zoals donderdag al uitlekte, volgt er na een bekeuring voor specifiek een corona-overtreding geen justitiële aantekening meer, in de volksmond een strafblad. "Een aantekening sleep je voor de rest van je leven mee. We volgen nu de wens van de Tweede Kamer om dat te schrappen", zei Dekker.

14.30 2777 nieuwe besmettingen, waarvan 324 in Brabant

Het aantal mensen dat in de afgelopen 24 uur positief is getest op het coronavirus is gestegen met 2777 personen, opnieuw een dagrecord. Het aantal ziekenhuisopnames is gestegen met 36 en er zijn zestien mensen overleden aan het coronavirus. Dat blijkt uit de cijfers van vrijdag van het coronadashboard.

Donderdag steeg het aantal mensen dat binnen een etmaal positief was getest met 2544 personen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg toen met 25 en waren er zestien mensen overleden aan het coronavirus

12.50 Evenementenbranche tussen hoop en vrees

Het coronavirus is funest voor de vele bedrijven in Brabant die te maken hebben met festivals. Vrijwel alle festivals in de afgelopen werden afgelast. Veel evenementenbedrijven maakten de afgelopen maanden gebruik van de steunmaatregelen van de overheid, onder meer de TVL-regeling. "Mede daardoor konden we blijven bestaan al zijn wel aan het interen op onze reserves", zegt Martijn van den Broek van Van Ham Tenten & Podia in Bladel.

12.36 'Tilburgse supporters heel onverantwoord'

Feestende voetbalsupporters die op een plein in Tilburg naar de wedstrijd van Willem II tegen Rangers FC keken, hebben zich 'heel onverantwoord' gedragen, vindt coronaminister Hugo de Jonge. "Dit is de snelste manier om onze vrijheid weer kwijt te raken", zegt hij over de honderden supporters die zich niet aan de coronaregels hielden. Als mensen zich op deze manier gaan gedragen, moeten we de 'verworven vrijheden' volgens De Jonge weer inleveren.

12.01 'Coronamaatregelen beter afstemmen'

Alle regio's in Nederland moeten hun coronamaatregelen op elkaar afstemmen. Dat zegt Sjaak de Gouw, directeur Publieke Gezondheid bij de GGD Hollands Midden, vrijdag in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1. In veel regio's lopen de aantallen besmettingen op tot boven de signaalwaarde, de grens waarbij alarmbellen afgaan. "Als je in die twintig regio's iets zou doen, is het heel onlogisch om het in vijf regio's niet te doen", aldus De Gouw.

11.30 Onbegrip over burgemeestersbesluit

Op de Facebookpagina van de gemeente Tilburg reageren tientallen mensen vol onbegrip op de beslissing van burgemeester Theo Weterings om een vergunning te geven voor een fanplein rond het duel Willem II-Rangers FC. Mensen kwamen daar massaal samen en hielden zich niet aan de coronaregels. Enkelen vinden dat de burgemeester - voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant - moet opstappen. Weterings legt de verantwoordelijkheid bij de feestende fans.

11.17 Onderzoek OVV

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat in het onderzoek hoe de Nederlandse overheid en andere betrokken partijen de coronacrisis hebben aangepakt, specifiek kijken naar hoe de zich steeds ontwikkelende kennis over het virus is benut in de crisisaanpak. Bijzondere aandacht zal er zijn voor de wijze waarop in verpleeghuizen met deze crisis is omgegaan. Dat laat de OVV weten in een update van het afgelopen mei aangekondigde onderzoek.

11.00 Minister waarschuwt

Als voetbalsupporters zich niet aan de coronaregels houden, kan dat ertoe leiden dat ze niet meer in het stadion mogen komen. Hiervoor waarschuwt minister Tamara van Ark van Sport naar aanleiding van het fanplein dat donderdag was opgezet in Tilburg voor de Europa League-wedstrijd Willem II-Rangers FC. Daar keken fans samen naar de wedstrijd en ze negeerden daarbij massaal de coronavoorschriften.

10.59 'Eigen verantwoordelijkheid'

Burgemeester Theo Weterings vindt niet dat de gemeente Tilburg de gezondheid van de inwoners in gevaar heeft gebracht door een fanplein op het Olympiaplein toe te staan tijdens de Europa League-wedstrijd Willem II-Rangers FC donderdagavond. Dat zei hij vrijdagmorgen in WAKKER! op Omroep Brabant radio. Hij benadrukt: "Die mensen zijn op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun gedrag."

10.51 Carnavalsoptochten afgelast

De carnavalsoptochten in Steenbergen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, De Heen en Welberg gaan komend jaar niet door vanwege de coronapandemie. Dit hebben de verenigingen en de verenigingen in overleg besloten. Het wordt een 'lastig besluit' genoemd. "Maar in de huidige situatie is het niet verantwoord. Mocht de situatie echter dusdanig in positieve zin wijzigen, dan zullen we samen gaan kijken naar een alternatieve invulling."

09.16 Aantal sterfgevallen op normaal niveau

Het aantal sterfgevallen ligt op een normaal niveau voor de tijd van het jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal sterfgevallen vanwege het nieuwe coronavirus is de laatste weken aan het oplopen. Maar dat heeft dus nog niet geleid tot een opvallende piek in het aantal overlijdens. In de week van 7 tot en met 13 september overleden 2704 mensen. Ook vorige week overleden niet meer mensen dan normaal, schatten de onderzoekers in.

09.12 - Dijkhoff stomverbaasd door Willem II-fans

Klaas Dijkhoff, de fractievoorzitter van de VVD, was stomverbaasd toen hij donderdagavond de feestende fans van Willem II zag. “Ik snap dat je als voetbalfan met je club meeleeft. Maar de aanvoerder van Willem II zei het nog: we moeten ons nu aan de regels houden”, vertelt een verbijsterde Dijkhoff in de ochtendshow Wakker! aan Omroep Brabant.

08.53 Verbouwing coronawet

Oppositie en coalitie slaan in de Tweede Kamer de handen ineen om de coronawet van minister Hugo de Jonge grondig te verbouwen. Dat meldt BNR op basis van bronnen in de Kamer. Die melden aan het radiostation dat een flink aantal fracties met een gezamenlijk voorstel wil komen dat ervoor moet zorgen dat het kabinet alleen met instemming van het parlement nieuwe coronamaatregelen kan nemen.

08.01 Toenemende agressie in zorg

Zes op de tien zorgmedewerkers hebben de afgelopen maanden meer agressie en intimidatie op de werkvloer ervaren. Bijna een kwart ondervond zelfs fysiek geweld, zoals slaan, bijten of schoppen. Dat blijkt uit een peiling onder zo'n 1200 leden van beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU91.

07.25 - Ministerraad zometeen bijeen

De ministerraad begint vandaag om tien uur 's ochtends. Daarbij zal onder meer de coronacrisis weer aan de orde komen. Het aantal besmettingen loopt snel op en de zorgen nemen toe. De minister-president geeft na afloop van de ministerraad zijn wekelijkse persconferentie. Premier Mark Rutte spreekt in de avond de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Vanwege de coronacrisis is de bijeenkomst dit jaar virtueel. Rutte spreekt de VN via een video.

06.33 Stijging online consumentenbestedingen

De Nederlandse online consumentenbestedingen stegen in het tweede kwartaal van dit jaar met twaalf procent naar bijna 6,4 miljard euro. Terwijl de online bestedingen aan diensten als reizen en tickets een daling van 45 procent kenden ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar, werd dit door de groei in uitgaven aan producten van 52 procent ruimschoots gecompenseerd, meldt Thuiswinkel.org na onderzoek van marktonderzoeker GfK.

06.00 Krimp bouwsector

De Nederlandse bouwsector zal volgend jaar met zo'n drie procent krimpen vanwege de gevolgen van de coronacrisis en de stikstofproblematiek. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport over de bouw. De impact van de coronacrisis op de bouwsector was in eerste instantie relatief laag, omdat de effecten van de lockdown van korte duur waren. Maar de achterblijvende bedrijfsinvesteringen en oplopende werkloosheid gaan nu zwaarder wegen.

01.38 Grieperige scholieren

Grieperige scholieren die vanwege de coronaregels thuis moeten blijven en een schoolexamen missen, mogen de toets in sommige gevallen helemaal niet meer maken. Hierdoor dreigt een situatie te ontstaan waarbij zieke tieners alsnog naar school komen, meldt De Telegraaf. De VO-Raad, de koepelorganisatie voor middelbare scholen, bevestigt het probleem en noemt het een serieuze kwestie.

00.01 Pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd loopt op de korte termijn mogelijk minder hard op. Door de coronacrisis overlijden er dit jaar meer mensen dan doorgaans het geval is, wat mogelijk een negatief effect heeft op de gemiddelde levensverwachting. Het sterftecijfer over 2020 is mede van invloed op de raming voor de levensverwachting voor 65-jarigen en de koppeling met de pensioenleeftijd die in november dit jaar wordt gemaakt.

23.06 Spotprijzen Ryanair 'gotspe'

Het aanbieden van vliegreizen naar oranje coronagebieden voor stuntprijzen, zoals Ryanair doet, is "een gotspe". Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een debat over corona en internationaal reizen. Ryanair biedt tickets naar gebieden met code oranje aan voor prijzen van soms slechts vijf euro. De Tweede Kamer wil af van dit soort aanbiedingen.