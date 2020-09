Woedende reacties op Facebookpagina Tilburg: 'Wanneer gaat Weterings verantwoordelijk nemen?'

Op de Facebookpagina van de gemeente Tilburg reageren tientallen mensen woedend en vol onbegrip op de beslissing van burgemeester Theo Weterings (VVD) om een vergunning te geven voor het feest bij het Willem II-stadion. Enkelen vinden dat de burgemeester moet opstappen.

Weterings is ook voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Hij legde de verantwoordelijkheid bij de feestende fans. Maar, reageert iemand op Facebook: "Wanneer gaat burgemeester Weterings eindelijk eens zijn verantwoordelijkheid nemen?"

"Ziekmakend is het!", reageert iemand anders. "In voorbereiding, handhaving en reactie gefaald. Burgemeester, u moest maar gewoon gaan."

Ook het kabinet en de Tweede Kamer bemoeien zich met de supportersbijeenkomst donderdagavond. Voetbalvereniging Willem II wil vrijdagochtend nog niet reageren op de situatie die ontstond toen een grote groep feestende supporters coronaregels schond op een plein in de stad. De club wacht eerst een gesprek af met de gemeente. "Wij gaan er de komende uren nog niet op in", aldus een zegsman van Willem II.

