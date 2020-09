Minister van Sport waarschuwt voetbalfans: "Hou je aan de regels of wedstrijden zonder publiek'

Tama van Ark (foto: Rijksoverheid). vergroot

Als voetbalsupporters zich niet aan de coronaregels houden, dan kan dat ertoe leiden dat ze niet meer in het stadion mogen komen. Dat zegt minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport. Ze vindt het gedrag van supporters in Tilburg 'heel zorgelijk'.

Ron Vorstermans Geschreven door

Voetbalsupporters van Willem II negeerden donderdagavond massaal de coronaregels. Ze keken samen op een plein in de stad een wedstrijd tegen Rangers FC, die Willem II met 0-4 verloor, in de derde voorronde van de Europa League. "Ik vind het heel zorgelijk wat daar gebeurde", zei de bewindsvrouw voor het begin van de ministerraad.

'Hou je aan de regels'

"Ik hoop echt dat de mensen zich aan de afspraken houden, want het zou gewoon hartstikke zonde zijn als we moeten terugschakelen." Er mogen weer fans in het voetbalstadion komen. Dan moeten ze onder meer afstand houden en niet schreeuwen en zingen. Aan deze regels hielden de supporters in de Brabantse stad zich op het plein niet.

De veiligheidsregio en de KNVB gaan erover of het gedrag van de supporters gevolgen moet hebben, zei de minister. De supporters schreeuwden en stonden veel te dicht op elkaar. "Hou je aan de regels, dan kunnen we blijven genieten van de sport", aldus Van Ark.

Vanuit de Tweede Kamer is er van alle kanten kritiek. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vindt dat het aan de raad is om de Tilburgse burgemeester verantwoording af te laten leggen over zijn besluit. SP-Kamerlid Maarten Hijink spreekt op Twitter zijn afkeuring uit. "Dit is precies wat we nu niet kunnen gebruiken’’, zegt hij. PvdA'er Attje Kuiken is ook verbaasd: "Wie snapt dit nog?"

