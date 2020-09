'Bewuste keuze om Willem II-fans op plein naar de wedstrijd te laten kijken', zegt burgemeester

Wachten op privacy instellingen... Het ingerichte supportersplein in Tilburg (foto: Toby de Kort). Volgende Vorige vergroot 1/2 "Een waardeloze avond." Zo omschrijft burgemeester Theo Weterings van Tilburg de misdragingen van Willem II-supporters rond het thuisduel tegen het Schotse Rangers FC.

"Een waardeloze avond." Zo omschrijft burgemeester Theo Weterings van Tilburg de misdragingen van Willem II-supporters rond het thuisduel tegen het Schotse Rangers FC. Toch blijft Weterings voorlopig achter het besluit staan om de fans bijeen te laten komen op het plein bij de Euroscoop.

De afweging voor Weterings, ook voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, voor het verlenen van een vergunning was helder. "Als je het niet toestaat, loop je het risico dat supporters zich op verschillende plekken in de stad manifesteren. Door hen op een plein samen naar de wedstrijd te laten kijken, valt het allemaal beter te controleren en te handhaven. Het was een bewuste keuze."

Afspraken

Er waren volgens hem goede afspraken gemaakt met de supportersverenigingen over het naleven van de coronaregels. De Willem II-stewards zouden handhaven, met de gemeente en de politie als toezichthouders. "Je weet dat de fans erbij willen zijn als hun club na lange tijd weer eens Europa ingaat. We hebben al taferelen gezien tijdens de wedstrijd vorige week van Willem II in Luxemburg, dus je kon ook donderdagavond iets verwachten. Er viel voor de fans iets te vieren."

Of hij met het evenement niet de kat op het spek gebonden heeft? "Als we dit niet hadden toegestaan, hadden we misschien niet eens geweten waar de kat en het spek in de stad uithingen. Had ik het kunnen verbieden? Ja, maar dan had je minstens zoveel kans gelopen dat het fout zou gaan. Toen er op het plein niet voldoende afstand werd gehouden en andere coronaregels werden overtreden, is er gewaarschuwd dat het beeldscherm uit zou worden gezet en de bijeenkomst zou worden gestopt."

Patroon

Dat er vervolgens vuurwerk werd afgestoken en rellen uitbraken, is volgens Weterings helaas een terugkerend patroon. "We hebben geregeld te maken met dit soort supporters. Dat is niet niks. Ik snap de verontwaardigde reacties die nu loskomen. Het is een terugkerende discussie die we voeren rond de coronaregels en de handhaving ervan."

Weterings vindt het nog te vroeg om nu al conclusies te trekken. "Met de kennis van nu en de informatie die we nog krijgen van de politie, zullen we volgende week zeker terugkijken, evalueren en onze lessen trekken."

