Niet de schuld van gemeente dat het misging op het Willem II-fanplein, vindt burgemeester

Burgemeester Theo Weterings vindt niet dat de gemeente Tilburg de gezondheid van de inwoners in gevaar heeft gebracht door een fanplein op het Olympiaplein toe te staan tijdens de Europa League-wedstrijd Willem II-Rangers FC donderdagavond. Dat zei hij vrijdagmorgen in WAKKER! op Omroep Brabant radio. Hij benadrukt: "Die mensen zijn op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun gedrag."

"Ze kónden afstand houden. Dat móest ook. Daar is ook voor gewaarschuwd, maar ze deden het niet", reageert de burgemeester. "De gemeente staat dan voor de afweging wat te doen. We wisten dat we een risico namen. Het was een heel lastige afweging. Want als we geen mogelijkheid hadden geboden op een centrale plek samen te komen, dan was het de vraag waar ze dan zouden zijn. En dan zou er ook niet naar de anderhalvemeter-regel gehandeld zijn."

Volgens de burgemeester gaat het om een groep mensen die zich heel moeilijk laat aanspreken op hun gedrag. “Helaas is het ook nu weer niet gelukt. Dit betekent dat we hier in de toekomst nog meer rekening mee zullen houden en dus dat er voor hen steeds minder mogelijk wordt. We hebben een aantal van deze mensen in beeld. We gaan kijken hoe we hen hierop kunnen aanspreken."

'Zelf verantwoordelijk'

In totaal stonden volgens Weterings donderdagavond zo'n vijfhonderd mensen op het plein, die op een groot scherm naar de Europa League-wedstrijd keken.

Voetbalvereniging Willem II wil vrijdagochtend nog niet reageren op de situatie die ontstond toen een grote groep feestende supporters coronaregels schond op een plein in de stad. De club wacht eerst een gesprek af met de gemeente. "Wij gaan er de komende uren nog niet op in", aldus een zegsman van Willem II.

Volgens de burgemeester waren er bij het afgeven van de vergunning voor het fanplein duidelijke voorwaarden gesteld over de anderhalve meter afstand. "We hebben daar met de organisator over gesproken. We denken dat we niemand in Nederland hoeven uit te leggen waarom dit belangrijk is. We hebben dit dus nadrukkelijk gevraagd en mensen daarop aangesproken toen dit gedrag er niet was."

Weterings is dus niet van mening dat de gemeente met het toestaan van dit evenement honderden mensen in gevaar heeft gebracht. "Die mensen zijn op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun gedrag."

'Ik zal zeker verantwoording afleggen'

Toch is het de vraag of de gemeente er slim aan deed een vergunning voor dit fanplein af te geven. "Ik zal zeker verantwoording afleggen over de maatregelen die ik genomen heb en hoe dit heeft uitgepakt", vertelt de burgemeester. "Het is goed om hier nog eens over na te denken en de voors en tegens op een rij te zetten."

