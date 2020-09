Verontwaardiging en verbazing over feestende fans Willem II: ' Geen respect voor de zorg'

De reacties op de feestende fans van Willem II lopen donderdagavond uiteen van hevige verontwaardiging tot gelaten schouderophalen. De supporters hadden duidelijk lak aan de coronaregels tijdens het Europese duel dat Willem II thuis in Tilburg speelde tegen het Schotse Rangers FC.

Juist vanwege de coronaregels werden er geen supporters toegelaten tot het Koning Willem II Stadion aan de Goirleseweg in Tilburg. Om de fans toch tegemoet te komen om een 'cupsfeer' te creëren, hing bij Euroscoop aan de Stappegoor, dichtbij het stadion, een groot beeldscherm. Daarop was de wedstrijd tegen de Schotse topploeg rechtstreeks te volgen.

Ontslagen Dat de gemeente Tilburg tamelijk gelaten reageerde op de samenkomst van de supporters en niets ondernam tegen het overtreden van coronaregels lokte veel reacties uit op social media. Het grootste deel van de mensen is boos op de gemeente Tilburg. In het bijzonder burgemeester Theo Weterings, voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, die 'op staande voet moet worden ontslagen'.

Politievakbond

Maarten Brink voorzitter van de politievakbond ACP Zeeland-West Brabant is niet mals met zijn kritiek. "Politieagenten vragen zich echt af hoe bestuurders het in hun hoofd halen een vergunning te verlenen voor dit soort 'bijeenkomsten'. Ik heb het antwoord ook niet. Hier begrijp ik helemaal niets van. Niets. Ik hoop dat hier het laatste woord niet over gesproken is."