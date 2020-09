Gemeenteraad snapt verbijstering over Tilburgs voetbalfeest en wil burgemeester aan de tand voelen

Theo Weterings (foto: Omroep Brabant). vergroot

De gemeenteraad van Tilburg begrijpt de verbijstering over het voetbalfeest van donderdagavond waarbij Willem II-fans massaal de coronaregels aan hun laars lapten. De raad gaat maandag burgemeester Theo Weterings aan de tand voelen. Oppositieleider Hans Smolders noemt het 'een totaal gebrek aan leiderschap' en oppositiepartij PvdA spreekt over een 'dolksteek in de rug van het zorgpersoneel, hulpverleners en politie."

De PvdA heeft samen met de Lijst Smolders Tilburg en SP een debat voor maandag aangevraagd. Fractievoorzitter Yusuf Çelik: "We vragen iedereen om zich aan de maatregelen te houden, op het zelfde moment geven we raddraaiers vrij baan."

Burgemeester Theo Weterings heeft dus wat uit te leggen aan de gemeenteraad van Tilburg. Waarom gaf hij een vergunning aan Willem II-supporters om samen, met een pilsje in de hand, op een groot scherm te kijken naar de voetbalwedstrijd, terwijl de Tilburgse horeca met handen en voeten gebonden is aan beperkende regels?

Evelien Kostermans, fractievoorzitter van GroenLinks in de raad snapt heel goed het onbegrip en verontwaardiging in de samenleving hierover. "Zeker nu de cijfers oplopen en de cultuursector op omvallen staat omdat ze geen evenementen kunnen organiseren." Toch wil ze eerste, net als coalitiegenoten D'66, CDA en VVD weten wat de feiten zijn. De burgemeester heeft beloofd ze vrijdagmiddag nog aan de raad te geven.

"Maar het doet pijn hoor als heel het land zo over je stad praat."

Hans Smolders, fractievoorzitter van Lijst Smolders Tilburg: "Ik vind dat de burgemeester zijn eigen beleid onderuit schoffelt. Ga dat maar eens uitleggen aan de horeca. Die is laaiend. De burgemeester wordt hierdoor ongeloofwaardig."

Ineke Couwenberg, fractievoorzitter van het CDA geeft de burgemeester nu al de voordeel van de twijfel. "Misschien heeft hij wel het minst slechte besluit genomen. Maar het doet pijn hoor als heel het land zo over je stad praat."

Frans van Aarle van Lokaal Tilburg is blij dat het niet in de binnenstad op koopavond is gebeurd. "Dat wil je niet. Het zijn vooral jonge mensen die hebben in deze coronatijd een uitlaatklep nodig. Dan is het goed dat dat niet in de binnenstad op koopavond eruit kwam."

