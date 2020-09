Minister De Jonge over feestende Willem II-fans: 'Snelste manier om onze vrijheid kwijt te raken'

Huge de Jonge. vergroot

Ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) willen zich niet bemoeien met het besluit van de Tilburgse burgemeester Theo Weterings om toe te staan dat duizend supporters op een groot scherm naar de wedstrijd tegen Rangers FC keken. Toch keuren ze het gedrag van de Willem II-supporters zeker niet goed: "Dit is de snelste manier om onze vrijheid kwijt te raken", waarschuwt De Jonge.

“Ik vind echt dat de burgemeester dit zelf moet evalueren en bespreken met de gemeenteraad”, zegt De Jonge. “Ik zit niet op de stoel van Weterings, dus ik ga daar geen uitspraken over doen.”

Grapperhaus: “Ik ga er de burgemeester niet op aanspreken. Wat in het lokale domein gebeurt is aan het lokale domein. Het is aan de gemeenteraad. Zo heb ik dat ook gezegd bij demonstratie op de Dam begin juni.” Toen kwamen honderden betogers bijeen in Amsterdam voor een Black Lives Matter-protest. Hij nam destijds geen afstand van de kritiek dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema had moeten ingrijpen.

Wel spreken beide ministers over een onverantwoorde bijeenkomst. “Ik heb de beelden gezien”, zegt Grapperhaus. “Daarvan zeg ik: dit kan echt niet. We moeten het met z’n allen doen.”

Ook De Jonge zegt dat hij met ‘grote zorg’ naar de beelden keek. “Alles wat het virus nodig heeft om zich te verspreiden is dit gedrag. Het begint bij de mensen en het gedrag van de mensen zelf. Gedrag, gedrag, gedrag.”

Maar iedereen heeft gezien wat er is gebeurd, beaamt De Jonge. “Als je wilt schreeuwen bij het voetbal, moet je dat lekker doen voor je eigen televisie. Dan kun je schreeuwen bij het voetbal.”

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Tilburg begrijpt de verbijstering over het voetbalfeest van donderdagavond waarbij Willem II-fans massaal de coronaregels aan hun laars lapten. De raad gaat maandag burgemeester Theo Weterings aan de tand voelen. Oppositieleider Hans Smolders noemt het 'een totaal gebrek aan leiderschap' en oppositiepartij PvdA spreekt over een 'dolksteek in de rug van het zorgpersoneel, hulpverleners en politie."

