Rugbyer Thymo (17) speelt na toevalstreffer bij een Franse topploeg: 'Geloof het nog niet helemaal'

Thymo speelt nu bij USA Perpignan

Het is een echt jongensboek. De 17-jarige rugbyer Thymo Peters uit Den Bosch ging op vakantie in Frankrijk en hield daar bij toeval een contract bij een grote profclub aan over. "Ik geloof het zelf nog niet helemaal", zei hij bij radioprogramma De Zuidtribune op Omroep Brabant.

Paul Ruiter

Het begon allemaal toen hij op vakantie in Frankrijk naar een sportzaak ging om een rugbyshirtje te kopen, legt Thymo uit.

"De eigenaar vroeg gelijk of we uit Nederland kwamen, en op welk niveau ik speelde." De man ging even weg om een belletje te plegen en zei even later tegen Thymo dat hij zich bij het stadion van USA Perpignan, een grote profclub, moest melden.

"Voor een soort sollicitatiegesprek. Ze hadden nog iemand nodig op mijn positie. Het was echt puur toeval, eigenlijk. "

Eerste wedstrijd

Thymo, die in Den Bosch in de jeugd van The Dukes speelde, wist de club te overtuigen en dus verblijft hij nu in Zuid-Frankrijk. Hij speelde afgelopen weekend zijn eerste wedstrijd, en dat ging goed, zegt hij.

Helemaal geloven dat hij nu bij een buitenlandse topploeg speelt, doet Thymo nog niet echt, omdat het allemaal zo snel ging. "Ik denk nog steeds van: is dit allemaal wel echt?"