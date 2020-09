Gasfles dreigde te ontploffen bij schuurbrand in Eindhoven, acht huizen uur lang ontruimd

De brand in Eindhoven brak rond halfacht maandagochtend uit. vergroot

Acht huizen aan de Braambesweg in Eindhoven werden maandagochtend rond halfacht uit voorzorg ontruimd. Dit vanwege een brand die uitbrak in een schuur. In die schuur stonden gasflessen en één van die flessen was volgens de brandweer roodgloeiend. Rond kwart over acht was de situatie onder controle, zo liet de brandweer weten.

De bewoners van de acht huizen konden op dat moment weer terug naar hun huizen en de brandweer begon af te schalen.

Eerder waarschuwde de brandweer nog voor explosiegevaar. Omwonenden werd geadviseerd uit de rook te blijven en hulpverleners de ruimte te geven.

Koelen

Volgens de brandweer ging het om een 'korte ontruiming' tot de gasflessen gekoeld waren. Rond kwart over acht stond er nog wel een grote groep mensen buiten op straat.

De schuur waar de brand uitbrak, is zwaar beschadigd (foto: Tonnie Vossen). vergroot